Demi Lovato dejó hospital en el que estuvo recluida tras sobredosis

Demi Lovato salió del hospital al que ingresó hace dos semanas para ingresar en un centro de rehabilitación. La cantante estadounidense tuvo que ser internada de urgencia en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles porque su vida corría peligro luego de una sobredosis de heroína.

Una persona cercana a la artista señaló a TMZ que Demi salió el sábado del centro hospitalario. La fuente habló en condición de anonimato por no estar autorizada a hacer declaraciones públicas sobre el tema.

Lovato fue hospitalizada el 24 de julio. La estrella de 25 años rompió su silencio el domingo con un largo mensaje en Instagram en el que dijo que se mantiene comprometida a superar su adicción.

"Siempre he sido transparente sobre mi travesía con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se disipa con el tiempo es algo que debo seguir superando y todavía no lo he hecho", escribió.

"Ahora necesito tiempo para sanar y enfocarme en mi sobriedad y mi camino a la recuperación. Nunca olvidaré el amor que todos ustedes me han mostrado y espero con ansias el día en que pueda decir de que salí al otro lado", finalizó.