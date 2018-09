Demandan a Sarah Jessica Parker por quedarse con unas joyas prestadas

Sarah Jessica Parker, actriz de Sex and the city, fue demandada por la joyería Kat Florence Design luego de que no devolviera unos pendientes y un anillo, entre otras piezas, valoradas en 150.000 dólares en Estados Unidos.

Kat Florence Design le prestó a la actriz estadounidense las piezas para una sesión de fotos en marzo de 2016, así lo reseñó Infobae.

El abogado de la joyería dijo que hace dos años el local le prestó unos zarcillos de casi 41.000 dólares y un anillo de más de 27.000 dólares, entre otras piezas.

Ira Schreck, abogado de la actriz, comentó que Parker tenía un contrato con el sitio en donde le pidió que se quedara con las joyas para que las usara en alformbras rojas y otros eventos.

"Sarah Jessica Parker es una persona tan honesta y confiable como cualquiera que haya conocido. Ella nunca se aferró ni se aferraría a nada que le perteneciese a otra persona", dijo Schreck.

