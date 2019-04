La decisión de Meghan Markle para el nacimiento de su hijo

Meghan Markle, duquesa de Sussex, expresó este miércoles sus deseos de dar a luz a su bebé en Frogmore Cottage, su casa recién inaugurada en Windsor.

Markle y Harry, su esposo quien también es el duque de Sussex, esperan que el nuevo integrante de la familia real llegue al mundo a finales de este mes. La pareja indicó que en vista de que Meghan tiene 37 años de edad no han descartado un parto prematuro, lo cual la forzaría a acudir a un hospital, reseñó Infobae.

"Dar a luz en su casa es su elección favorita", dijo una fuente al Daily Mail, "pero obviamente dependerá de cómo estén las cosas cuando se presente el parto".

La ex actriz estadounidense comentó que no pasará las horas próximas al nacimiento de su hijo en la unidad de maternidad rodeada de personas y medios de comunicación debido a que él no forma parte de la línea directa de sucesión.

Con información de Infobae.