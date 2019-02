Dave Mustaine, de Megadeth, imagina un concierto en una “Venezuela libre”

Dave Mustaine, cantante y fundador de la banda de thrash metal Megadeth, hizo este domingo un comentario que se viralizó en las redes sociales, cuando aseguró que se imagina tocando en Venezuela su tema "I'm Coming Home..." dedicado a la nación.

"Imaginen el día que pueda cantar "I'm Coming Home To Venezuela", dijo Mustaine en Twitter, seguido de la frase "Venezuela Libre", y un video de la canción en un concierto realizado en Argentina.

No es la primera vez que el cantante de Megadeth expresa su respaldo a lograr un cambio político en el país. El año pasado Mustaine indicó que "Cuando Venezuela sea libre, me esforzaré duramente para ser uno de los primeros en hacer un concierto allí".

La agrupación ha visitado en Venezuela en dos oportunidades durante los años 2008 y 2010. Su último concierto en el país fue en la Universidad Metropolitana de Caracas, para celebrar el décimo aniversario de su premiado álbum Rust In Peace.

As soon as Venezuela is free I will try very hard to be one of the first in line to come play. https://t.co/g97bZKzHbT