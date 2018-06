Daniela Alvarado suspendió su show en Anzoátegui por motivos de salud

LECHERIA Perdónenme pero mi salud hoy no me permite estar con ustedes. No se si tengo un cuadro viral o gastrointestinal, por lo tanto me vi en la difícil situación de suspender nuestra función de #HechaEnVenezuela No quiero que se sientan molestos, nunca me había pasado esto pero la verdad es que estoy muy débil y los dolores son muy fuertes. Gracias al Dr. Canonico por ayudarme ❤ La fecha se va a reprogramar, les doy mi palabra. Discúlpenme Los quiero Mil gracias por escucharme y leerme

