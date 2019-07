Cuatro artistas intentan reencontrarse con su pasado

La fragilidad, el recuerdo de un lugar que ya no existe, la historia y la conexión de la naturaleza con las emociones se reúnen en los espacios de la galería ABRA Caracas, en el Centro de Arte Los Galpones.

Las salas G6 y G9 presentan el trabajo de los artistas plásticos Luis Mata -QVH2O (Et in Cubagua ego)-, Valentina Rodríguez –Naturalización-, Rodrigo Urbina -Vibraciones locales- y Paula Mercado -Caos primitivo (homenaje a la melancolía)-.

La artista caraqueña Paula Mercado comparte espacio en el galpón 6 con Rodrigo Urbina y Valentina Rodríguez. Su exhibición, Caos primitivo (homenaje a la melancolía) consiste en instalaciones de libros, tela y yeso para hablarle directamente al espectador sobre el pasado histórico del país. Mercado comenta que esto nace de un estudio que ha realizado durante años, pues le interesa conocer más sobre los personajes y el contexto de una Venezuela pasada.

“Yo trabajo un texto de Arístides Rojas para incorporar las palabras con la idea de otra ciudad. Es una reflexión sobre una Caracas que ya no está. Sin embargo, no todo está perdido: hay muchos artistas que siguen trabajando a pesar de la crisis. Yo busco cosas, textos, imágenes que ayuden a que la gente despierte. Quiero que se conecte con historias; que renazca la añoranza”, señala Mercado.

La propuesta de Rodrigo Urbina es más urbana. “En Vibraciones locales hablo de mi contexto inmediato. Son símbolos que se encuentran en Maracaibo, mi ciudad natal, en Venezuela y en cualquier otro país. Trato una estética provisional que parte de la solución doméstica, objetos encontrados, la fragilidad, la improvisación habitacional y los contrastes sociales que plagan la sociedad. Veo en lo cotidiano un contraste con algo trascendental”.

Entre sus piezas se encuentran instalaciones abstractas y collages. Emplea objetos cotidianos, como platos y palos de golf, y asegura que dependen del equilibrio para mantenerse, literalmente, de pie. En sus obras muestra el cambio que ciertas piezas han sufrido a través del tiempo, ya que nada es estático. Apunta, además, que la crisis que viven en el Zulia le ha ayudado a crear a partir de lo efímero. Dice que su interés nace de todo aquello que pueda dejar un testimonio sobre lo actual.

También en el G6, Valentina Rodríguez expone Naturalización. La artista caraqueña se encuentra realizando una residencia artística en España. Su trabajo muestra habla sobre la transformación de los elementos naturales en otros diferentes, sin perder su esencia. Algunos de ellos son procesos de oxidación sobre materiales sintéticos; otras, degradaciones y reacciones que se plasman sobre telas o pinturas. “La idea es partir de lo abstracto y lo concreto y, así, determinar cómo intervienen las emociones, dónde se encuentran en medio de estas dos realidades; lograr finalmente reencontrarnos con nuestra propia naturaleza”, dice Rodríguez en el texto que acompaña la exhibición.

En el G9 se encuentra la exposición del escultor margariteño Luis Mata, en la que presenta una mirada particular sobre la isla de Cubagua. La muestra QVH20 (Et in Cubagua ego) fue concebida con el propósito de contar una historia personal del artista. Urbina realizó un viaje de exploración a la isla y encontró restos del que alguna vez fue el lugar predilecto para extraer perlas. El nombre es una especie de acrónimo, y la frase en latín significa “yo estuve en Cubagua”. Para Mata, la exposición busca recordar un tiempo boyante que ya no existe.

“Son piezas talladas sobre mármol. Quería rescatar la tradición, volver al aspecto técnico de la talla y la simbología ancestral de la isla. Es un contacto directo con la materia y eso le da más sensibilidad. También, me dediqué a buscar perlas de Cubagua, perlas de verdad que conseguí comiendo ostras, en la playa, con mi familia. Es un tesoro personal que presento en la exposición”, apunta el artista.

QVH2O (Et in Cubagua ego), Naturalización, Vibraciones locales y Caos primitivo (homenaje a la melancolía)

Galería ABRA Caracas

Centro de Arte Los Galpones

Martes a viernes, de 2:00 pm a 6:00 pm

Sábado y domingo, de 10:00 am a 4:00 pm

Clausura: 25 de agosto