Cuando Harry conoció a Sally: 30 años de un amor que no fue a primera vista

Han pasado 30 años desde que Harry conoció a Sally en un viaje por carretera de Chicago a Nueva York.

La guionista Nora Ephron y el director Rob Reiner consiguieron que los actores Billy Crystal y Meg Ryan condujeran al éxito esta emblemática comedia romántica, estrenada el 12 de julio de 1989, gracias a la pregunta “¿pueden los hombres y mujeres ser solo amigos?”.

Hoy día este filme sigue siendo uno de los esenciales para todo romántico empedernido. En el sitio Rotten Tomatoes se encuentra en el número 50 de las 150 mejores comedias románticas de todos los tiempos. En el portal Film School Reject se ubica como la número 5 entre las 50 Mejores Películas Románticas. En IMDB, sin embargo, no figura en la lista de Las 100 Mejores Comedias Románticas.

En abril de este año fue celebrada la décima edición del Festival de Cine Clásico de TCM en Hollywood, California. Allí, Meg Ryan y Bill Crystal se reencontraron para ver, nuevamente en la gran pantalla, Cuando Harry conoció a Sally. Además, enmarcado en la celebración de los 30 años del estreno del filme, el restaurante Katz’s invitó a mujeres y hombres a reinterpretar la famosa escena en la que Sally finge tener un orgasmo frente a todos los comensales. De acuerdo con los organizadores, quienes participen deben grabar un video de la escena, en la misma mesa de Harry y Sally, y subirlo a las redes sociales para que un jurado elija el ganador.

Desde el principio, se construye el contexto del filme a través de diálogos complicados y varios monólogos (al estilo del director Woody Allen): “No se puede ser amigo de una mujer porque el sexo siempre se interpone”, le dice Harry, un hombre muy conservador, a Sally. La historia comienza con este par siendo enemigos, pero después de varios encuentros fortuitos se vuelven muy cercanos. Pero el amor y la atracción son fuerzas inevitables. Una noche rompen con la advertencia inicial de Harry y se cumple la profecía: ya no son amigos. Sin embargo, luego de una serie de disculpas y encuentros, terminan casándose.

Los personajes no siempre fueron Billy Crystal y Meg Ryan. Para el rol de Harry habían sido escogidos Michael Keaton y Tom Hanks; sin embargo, Crystal consiguió el papel de Harry gracias a su amistad con el director. Por otra parte, Sally habría sido encarnada por Elizabeth McGovern, pues era la novia de Reiner. Pero su separación lo llevó a buscar un reemplazo, y a partir de ese momento Ryan le daría vida a la quisquillosa Sally. Este rol la convirtió en la actriz predilecta para comedias románticas.

La guionista Nora Ephron recibió la máscara dorada de los British Academy Film Awards por Mejor Guion Original y, además, fue nominada para un premio de la Academia en la misma categoría. También, los American Comedy Award reconocieron a los protagonistas como Actor y Actriz más Cómico en una Película. El compositor musical Marc Shaiman recibió un premio ASCAP por película más Taquillera. Además, el filme fue nominado para un Globo de Oro como Mejor Película de Comedia.

Las películas tienden a reflejar cómo era una época o sociedad en particular. Cuando Harry conoció a Sally no es la excepción. El filme se desarrolla en Nueva York durante la década de 1980, y para ese entonces no era la misma ciudad amena y altamente turística que es hoy. Vandalismo, drogas, asesinatos, altos índices de violencia y una economía en crisis le dieron a la Gran Manzana un sabor ácido y amargo. Las calles por la que transitan los personajes están vacías, hay pocos carros y las caras de los habitantes transmiten cierta hostilidad.

Un artículo publicado por el diario La Nación de Argentina el 10 de abril destaca: “Cuando Harry conoció a Sally tuvo un efecto derrame sobre la comedia romántica, dejando como legado a este grupo de artistas talentosos que se dedicaron al género y también estableciendo las reglas del mismo, que otros repetirían con mayor o menor éxito”.