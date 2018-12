Cuáles fueron las películas más taquilleras de 2018

El año 2018 significó la reinvención de la industria del cine, luego de un mal 2017 que dejó a la taquilla golpeada.

Cintas como Black Panther, Avengers:Infinity War, Incredibles 2 y Jurassic World: Fallen Kingdom llevaron las ventas de tickets a más de 11.383 mil millones de dólares, lo que coloca al 2018 por delante del récord de 11.382 mil millones de dólares establecido en 2016, con más de una semana para finalizar el año. Además, la asistencia también aumentó a más del 4% con respecto al año pasado.

Los estudios de Hollywood también apostaron por cintas como Crazy Rich Asians, A Star Is Born y A Quiet Place, que hicieron aumentar los márgenes de ganancia. Se espera que los últimos lanzamientos como Aquaman, Mary Poppins Returns, Bumblebee y Vice llenen los cines durante la época de Navidad.

El top 10

​La película Black Panther llegó a ser el tercer mejor estreno doméstico de la historia (700,1 millones de dólares), pero no es la única cinta de superhéroes que aparece en el top 10: Avengers: Infinity War, Incredibles 2, Deadpool 2, Ant-Man and the Wasp y Venom son historias queconquistaron al público.

A continuación el top 10 de las películas más taquilleras del 2018:

1. Black Panther - 700 millones de dólares

2. Avengers: Infinity War - 678 millones de dólares

3. Incredibles 2 - 608 millones de dólares

4. Jurassic World: Fallen Kingdom - 416 millones de dólares

5. Deadpool 2 - 318 millones de dólares

6. The Grinch - 253 millones de dólares

7. Mission: Impossible - Fallout - 220 millones de dólares

8. Ant-Man and the Wasp - 216 millones de dólares

9. Solo: A Star Wars Story - 213 millones de dólares

10. Venom - 213 millones de dólares