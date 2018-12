Criticaron a Sergio Novelli luego de que invitó a sus seguidores a votar

Usuarios rechazaron una publicación de Sergio Novelli, periodista venezolano, luego de que se difundiera un video en el que invitó a votar por un candidato al municipio Baruta.

“Pienso que una de las personas más capaces para estar comandando lo que se hace en el municipio, es Omar Villalba. Si piensan en ir a votar no duden en hacerlo por él”, escribió Novellí en la publicación.

Por otra parte, en su cuenta de Twitter publicó un tuit que tuvo reacciones y críticas por parte de sus seguidores.

“Cada quien es libre de hacer lo que quiere. Si desea votar, que lo haga. Y si no, también. Entiendo que no hay CNE trasparente, pero también creo que no se puede dejar el camino abierto solo al partido de gobierno. Insisto, que cada quien tome la decisión que le parezca conveniente”, detalló.

Se pasan por la región perineal, (el forro), a los Venezolanos.

El, como PERIODISTA, SABE más que nadie el bodrio de CNE que tenemos y los poderes secuestrados que lo convalidan.



Ahora díganme que la agarré con @SergioNovelli . Aquí los espero. pic.twitter.com/ttSkQK2oSs — Dr.Wilfredo Bello (@DrWilfredoBello) 8 de diciembre de 2018