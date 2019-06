La crítica no elogia del todo a Annabelle 3

Como la sexta película de la franquicia de El conjuro, Annabelle 3: Viene a casa llega a los cines con el reto de asustar aún más que sus predecesoras, al tiempo de ampliar la saga de terror que se ha convertido en una de las favoritas de la audiencia.

Dirigida y escrita por Gary Dauberman y producida por el creador de este universo de horror, James Wan, Annabelle 3 traslada la acción y el horror al mismo hogar de Ed y Lorrain Warren, donde una imprudencia desata toda la maldad que puede causar la muñeca cuando no hay nadie cerca que la detenga.

De acuerdo con la sinopsis oficial de la película, determinados a evitar que Annabelle cause más caos, los demonólogos Ed y Lorrain Warren encierran a la muñeca diabólica en la sala de artefactos de su casa, y la ponen “a salvo” detrás de un cristal sagrado, con la sagrada bendición de un cura. Pero una terrible noche de horrores aguarda cuando Annabelle despierta a los espíritus malvados de la sala, los cuales acaban poniendo la mirada en un nuevo objetivo: Judy, la hija de 10 años de los Warren, y sus niñeras.

¿Qué está diciendo la crítica sobre Annabelle 3? Las opiniones de los especialistas son mixtas:

COLLIDER - HALEIGH FOUTCH

“Annabelle Comes Home también comparte la estructura de casa de la diversión de It, y Dauberman muestra su habilidad para equilibrar los temores con golpes cómicos y emocionales, alineando una montaña rusa de emociones y escalofríos que mantienen tu corazón acelerado y una sonrisa pegada en tu rostro. En general, Annabelle Comes Home es una explosión de principio a fin, una aventura de niñera alimentada por el horror que pone a adolescentes valientes en peligro y los mira cara a cara”.

VARIETY - OWEN GLEIBERMAN

“La casa de los Warren parece el tipo de lugar donde quieres sentarte y ver mala televisión, lo cual hacen los personajes de esta película periódicamente. Pero luego suceden cosas aterradoras y en su ruda forma de mundo espiritual es más mala TV”.

SCREEN RANT - SANDY SCHAEFER

“La película tiene el mismo problema fundamental que todos los intermedios, es decir, es un poco intranscendente para la narrativa general de la franquicia, pero también introduce a Judy de manera importante y le abre el camino para que desempeñe un papel más importante en las futuras cintas de The Conjuring”.

INDIEWIRE - ERIC KOHN

“A diferencia de las películas de más de dos horas de The Conjuring o de los enfrentamientos en el desmadejado convento de The Nun, la nueva película básicamente incluye los arquetipos de una comedia adolescente de John Hughes en un escenario minimalista de casa embrujada. Si bien eso no es suficiente para suprimir los trucos subyacentes de la narración, Annabelle Comes Home al menos logra encantar y asustar a través de la destilación más pura de la fórmula Conjuro hasta la fecha. No es la película más espeluznante de The Conjuring, pero es lo suficientemente aterradora como para hacer avanzar la serie y ampliar su alcance".

IGN – CRISTINA URRUTIA

"Annabelle Comes Home tiene una buena premisa, una aventura demoníaca desde el punto de vista de Judy Warren. Pero eso cae en picada al poco tiempo, ya que tiene un montón de personajes en pantalla a los que no se les da el tratamiento correcto, coloca escenas cómicas muy banales que le quitan toda la esencia del universo de The Conjuring y, además, hay varias incongruencias que hacen que la trama se vuelva aburrida”.

Annabelle 3 se estrena hoy en Estados Unidos y el viernes 28 en Venezuela.