Cristian Castro anuncia reality al mismo estilo de las hermanas Kardashian

Cristian Castro anunció que, al mismo estilo que algunas estrellas de Hollywood como las hermanas Kardashian o Paris Hilton, tendrá su propio reality show.

El cantante mexicano, quien se volvió un personaje mediático por sus escándalos y cuestionamientos sobre su orientación sexual, dijo estar ansioso por mostrar su vida ante las cámaras.

"Ya les puedo decir: les quiero anunciar que estoy haciendo un reality, ya salimos creo que muy pronto", aseguró el hijo de Verónica Castro. "Ya estamos por filmar más o menos a partir de agosto", agregó.

"Es un reality como el de las Kardashian. Entonces deséenme suerte para que el reality dé para el negocio, porque voy abrir mi taquería también. Vamos hacer mi vida normal, nos vamos a ir de gira, vamos a ir a ensayar. Voy a invitar a mi mamá, a ver si se quiere pelear conmigo, de esas bronquitas que tenemos siempre los hijos con los padres. Ojalá que también quiera participar mi papá", indicó.

Cristian Castro también reveló que a sus 44 años tomó la decisión de regresar a estudiar algunos cursos relacionados con la música, pues debido a que inició su carrera muy joven, no pudo hacerlo.

"Me metí a la escuela por fin. Metí dos materias, me gusta mucho poder terminar una carrera (...) Quiero saber más (de música), quiero aprender a solfear bien porque me gusta mucho, corregir las cosas que no sé cómo corregirlas”, precisó.

"Quiero empezar a escribir mis propios arreglos, ya escribo muchas canciones, pero son cosas muy sencillas, quisiera escribir cosas más complejas", finalizó Cristian Castro.