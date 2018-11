Creador de Bob Esponja murió a sus 57 años de edad

Steve Hillenburg, creador de Bob Esponja, falleció este martes a sus 57 años de edad, informó la compañía Nickelodeon. En 2017, el creador del mítico personaje de esponja amarilla informó que le había sido detectada esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad incurable.

“Sus personajes completamente originales y el mundo de Fondo de Bikini se mantendrán durante mucho tiempo como un recordatorio del valor del optimismo, la amistad y el poder ilimitado de la imaginación”, agregó la empresa.

�� We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. ��