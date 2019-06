Cranston vuelve a insinuar que aparecerá en la película de Breaking Bad

Aunque Bryan Cranston confirmó que Walter White está muerto, el actor ha dejado ver un posible cameo en la película sobre Breaking Bad, probablemente a través de un flashback. “Bueno, el rigor mortis tiene una forma de permitir que eso suceda”, dijo Cranston a ET cuando se le preguntó si White podría aparecer en el filme que prepara Vince Gilligan. “¡Podría ser! Podría ser un flashback o un flashforward. Todavía estoy muerto”, apuntó.

Cranston ya dijo anteriormente que volvería a interpretar el papel que le valió un premio Emmy, ya sea en la primera película de la franquicia o en la serie spin-off dirigida por Bob Odenkirk, Better Call Saul. “Desde un punto de vista realista, si me llamaran para hacer la película o Better Call Saul, que no sé si sucedería, realmente no lo sé…, no lo dudaría un segundo”, dijo Cranston.

“Mi experiencia en Breaking Bad cambió mi vida y mi carrera profesional. Me dio oportunidades que no habría tenido”, explicó.

En el final definitivo de la serie, que concluyó en 2013 con la muerte de White poco después de que Jesse Pinkman (Aaron Paul) escapara del mundo de la droga, Cranston dijo que el creador “es un genio”, insinuando desde ya su disponibilidad para un nuevo proyecto. “Y hay muchas personas que sintieron que querían ver algún tipo de conclusión en algunas de estas historias que quedaron abiertas. Al menos un par de personajes no completaron su viaje”, agregó.

La película de Breaking Bad, aún sin fecha de estreno, estará disponible en AMC y Netflix.