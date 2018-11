Corina Smith se pronunció por la polémica de Sheryl Rubio y Lasso

Corina Smith se defendió este miércoles por los comentarios de los usuarios de las redes sociales que la vincularan con la discusión que inició Sheryl Rubio por la ruptura de su relación amorosa con el cantante Andrés Lasso.

"Aunque no tengo nada que ver con el tema de de ayer, me he visto asociada, acusada y hasta culpada por cosas que no tienen nada que ver conmigo. No tengo nada que ver en algo no me metan", sentenció la cantante en una publicación en Instagram.

Smith señaló que recibió "comentarios tóxicos e incoherentes en las redes", y por ello se pronunció al respecto. A pesar que la cuenta de Twitter de Sheryl está desactivada, en la misma destacó que Corina no estaba involucrada en el asunto.

Los cibernautas interpretaron que Corina y Lasso estaban involucrados debido a que ambos publicaron en Twitter que se encontraban en Las Vegas.

LAS VEGAS — corina smith (@CorinaSmith_) 15 de noviembre de 2018