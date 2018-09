El talento artístico nacional celebró la primera gran noche de premiación y reconocimiento de esta 6ª edición de Premios Pepsi Music. La gala no televisada se llevó a cabo este martes en el Centro Empresarial Polar y fueron entregadas 54 estatuillas.

La Vero Gómez y Manuel Silva, acompañados por los cinco nominados a Artista Digital de esta edición; Daniela Barranco, Jhonny Rodrigues "El Portu", Diego Alé, Luis Álamo y Lucho Mosqueda, por segundo año consecutivo divirtieron con su acostumbrada frescura y humor a nominados e invitados especiales.

Rawayana fue la agrupación con mayor cantidad de estatuillas ganadas de esta primera noche de premios. La banda se llevó seis distinciones: Video Música del Mundo con el tema "Tucacas", canción reggae, video reggae y Video 6ª edición con "High" Ft. Apache, además deTema "Ska" y Video Ska con "Véngase".

Todos los artistas celebraron, disfrutaron y compartieron, pero quienes sin duda destacaron y representaron al talento femenino en la gala no televisada fueron; Corina Smith y Annaé Torrealba, ambas con tres Premios Pepsi Music 6ª edición.

Corina Smith se llevó a casa distinciones por Video Urbano por "Escape" Ft. Gustavo Elís, y Tema y Video Femenino por "Completa".Por su parte, Annaé Torrealba ganó por Tema Música Llanera por "Yo soy Venezuela", Disco Música Llanera por "Canta Arpa" y Video Música Llanera por "Cómo podré olvidarte".

A continuación la lista de los ganadores:

Tema Música Clásica

Prisca y Marieva Dávila "El día que me quieras a 4 manos"

Disco Música Clásica

Orquesta Sinfónica de Venezuela In-Hong Cha- "Textures from the North of South"

Artista Música Clásica

Orquesta Sinfónica de Venezuela, In-Hong Cha



Tema Música Llanera

Annaé Torrealba "Yo soy Venezuela"

Disco Música Llanera

Annaé Torrealba "Canta arpa"

Video Música Llanera

Annaé Torrealba "Cómo poder olvidarte"

Tema Música Tradicional Venezolana

C4 Trío y Desorden Público "Valles del Tuy de Balas"

Disco Música Tradicional Venezolana

C4 Trío y Desorden Público - "Pa' fuera "

Tema Música del Mundo

Gaêlica - "Te vas"

Disco Música del Mundo

Gaêlica - "El día que todo cambió"

Video Música del Mundo

Rawayana- "Tucacas"

Tema Jazz

El Otro Polo- "Traviesa"

Disco Jazz

El Otro Polo - "A color"

Artista Jazz

El Otro Polo

Tema Reggae

Rawayana "High" Ft. Apache

Disco Reggae

Binghiman Roots- "Energías positivas"

Video Reggae-

Rawayana "High Ft. Apache"

Tema Ska

Rawayana - "Véngase"

Disco Ska

Desorden Público- "Bailando sobre las ruinas"

Video Ska

Rawayana- "Véngase"

Tema Música Electrónica Dance

Victor Porfidio & Losh "Freedom" Ft. Félix

Video Música Electrónica Dance

Wizzard- "Not the end" Ft. Ito Yaboi

Artista Música Electrónica Dance

Victor Porfidio

Tema Música Electrónica

Ricardo Villalobos & Argenis Brito- "Amnesia"

Disco Música Electrónica

Arca- Arca

Artista Música Electrónica

Arca

Tema Salsa

Jonathan Moly- "Sayonara"

Disco Salsa

Porfi Baloa "20 Años La Historia" (En vivo)

Video Salsa

Jonathan Moly- "Sayonara"

Tema Gaita

Gran Coquivacoa- "Pa' que retumbe mi gaita"

Disco Gaita

UDG Universidad de la Gaita- "Cuando mi pueblo canta "

Video Gaita

Bachigaita "El Expreso Sonoro"- "Retumba la gaita"

Tema Hip Hop

Micro TDH- "Cafuné"

Disco Hip Hop

Apache- "Ahora o nunca"

Video Hip Hop

Akapellah- "Gordo Funky"

Tema Trap

Neutro Shorty- "Soy yo"

Disco Trap

Neutro Shorty- "Calígulas"

Video Trap

Akapellah- "Milki"

Tema Rock

La Vida Bohéme- "Lejos"

Disco Rock

Los Mesoneros- "Caiga la noche"

Video Rock

Caramelos de Cianuro- "El instante pasó"

Tema Pop

Danny Ocean- "Me rehúso"

Disco Pop

SanLuis- "El plan"

Video Pop

Gaby Noya "VIP" Ft. Corina Smith y Vanessa Suárez

Tema Fusión Tropical

La Melodía Perfecta- "Si te vuelvo a ver"

Disco Fusión Tropical

Guaco- "Bidimensional"

Video Fusión Tropical

La Melodía Perfecta- "Si te vuelvo a ver"

Tema Urbano

Nacho- "Báilame"

Video Urbano

Corina Smith- "Escape" Ft. Gustavo Elís

Tema Femenino

Corina Smith- "Completa"

Video Femenino

Corina Smith- "Completa"

Disco Sexta Edición

Guaco- Bidimensional- Productor: Gustavo Aguado y Alvaro Cordero



Video Sexta Edición

Rawayana "High" Ft. Apache- Director: José Corredor



Música Original de Película

Álvaro Paiva Bimbo- "El Peor Hombre del Mundo".

Con información de nota de prensa.