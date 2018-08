Conde del Guacharo sufrió una caída en un avión y quedó lesionado

Benjamín Rausseo, mejor conocido como el Conde del Guacharo, publicó un video en Facebook en el que explicó que se sufrió una caída en un avión y quedó con lesiones en el cuerpo.

Uno de los mayores comediantes del país afirmó encontrarse bien luego del accidente y motivó a los demás a no rendirse. "Me caí de un avión, me dió dos golpes al coroto y hasta cacho me montaron! Pero er conde no se rinde!! pa' lante", dijo el comediante venezolano en el video.

Rausseo fue operado de emergencia este miércoles en una clínica de Caracas luego de sufrir un derrame nasal como consecuencia de una crisis hipertensa.