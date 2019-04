Cómo lucen las madres de las celebridades

Algunas madres de famosos mundialmente reconocidos demuestran que la edad no es un impedimento para estar bellas y orgullosas de cómo lucen.

Foto: Instagram

Tish Cyrus es productora y actriz, pero también es la mamá de Miley Cyrus. Tiene 51 años de edad y otros cuatro hijos: Brandi, Braison, Trace y Noah. Estos dos últimos, al igual que Miley, son músicos. Tish debutó como productora en 2010 en la película protagonizada por Miley La última canción. A partir de ese año produce todas las películas en las que aparece su hija.

Foto: Instagram

Yolanda Hadid no es solo la madre de Gigi, Bella y Anwar, tres de los modelos más famosos del mundo, también es diseñadora de interiores y personaje televisivo. Actualmente tiene 55 años de edad y trabajó como modelo durante 15 años, antes de decidir casarse y tener hijos.

Foto: Instagram

Marlli Arias es la mamá de Maluma y aunque no los aparenta, tiene 50 años de edad. Marlli tiene miles de seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte constantemente contenidos con su hijo, a quien acompaña en muchos de sus viajes y compromisos.

Foto: Instagram

Pattie Mallette, de 44 años de edad, es una autora y productora de cine, pero además es la madre del famoso cantante canadiense Justin Bieber. Quedó embarazada de su único hijo cuando tenía 19 años. En septiembre de 2012 publicó su autobiografía titulada Nowhere But Up, el cual ocupó el puesto 17 en la lista de los más leídos de Estados Unidos en la primera semana del lanzamiento.

Foto: Instagram

Mandy Teefey es la madre de Selena Gómez. A pesar de que se convirtió en mamá con solo 16 años de edad, hoy en día, además de ser la manager de su hija, es productora de cine. Ahora tiene 43 años y hace seis tuvo a su segunda hija, llamada Gracie Elliot Teefey.

Foto: Instagram

Kris Jenner, de 63 años de edad, es una personalidad de televisión y empresaria estadounidense, además es la mamá de las Kardashian: Kourtney, Kim, Khloé. Además, en su segundo matrimonio tuvo a Kendall y Kylie Jenner. Desde 2007 produce y tiene un papel protagónico en el reality show de su familia Keeping Up with the Kardashians.

Foto: Instagram

Leonie Hemsworth es la madre de los dos hermanos más sexys de Hollywood: Chris y Liam Hemsworth. Aunque no sabemos exactamente cuál es la edad de Leonie, pues nunca ha estado involucrada en el mundo del espectáculo, sí se nota que es una madre joven, bella y orgullosa de los logros de sus hijos.

Foto: Instagram

Guadalupe Rodríguez es la madre de Jennifer López. La puertorriqueña trabajó durante muchos años de su vida como maestra en un jardín para niños. Guadalupe suele llevarse muchos elogios cada vez que se le ve en público, pues tiene 73 años, pero no lo aparenta. Algo que parece haber heredado JLo, quien también se ve muy joven a sus 49 años.

Foto: Instagram

Alba Mery Balvin es la madre de J Balvin. El cantante de reguetón aprovecha cada oportunidad que tiene para recordar que su mamá es la persona más importante de su vida y su "polo a tierra". Alba Mery padece una enfermedad llamada porfiria intermitente aguda, un tipo de cáncer hereditario, que ataca la hemoglobina, pero esto no es un impedimento para mantener una excelente relación con su hijo.

Foto: Instagram

Marichelo Portilla es una empresaria y madre de Anahí, la ex RBD y cantante mexicana. Además de ser una madre muy joven y conservada, sorprende mucho porque su hija es muy parecida a ella.

Foto: Instagram

Tina Knowles no solo es la mamá de Beyoncé, sino también una exitosa empresaria y diseñadora de moda. Cuando su hija no era famosa y su dinero era limitado, tenía un reconocido salón de belleza en Houston, que más tarde se convirtió en una famosa empresa de estética. Actualmente tiene 65 años de edad.

Foto: Instagram

Laura Dieppa es la madre de Paulina Vega, la ex Miss Universo. Tiene otros cuatro hijos y cuando la vemos entendemos de dónde viene la enorme belleza de Paulina, ya que ambas son muy parecidas. Recordemos que Laura es hija de la Señorita Atlántico y tercera princesa del Concurso Nacional de Belleza de Colombia de 1953, lo que demuestra que en este caso la belleza es un tema de familia.