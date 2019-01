¿Cómo se conocieron Justin Bieber y su esposa Hailey Baldwin?

Justin Bieber y Hailey Baldwin se comprometieron el 7 de julio de 2018, unos días después de confirmar su relación. Pero esta historia de amor comenzó muchos años atrás, cuando ambos ni siquiera sospechaban que serían esposo y esposa.

2011: Hailey y Justin se volvieron a encontrar en la alfombra roja del estreno de la película del cantante, “Never Say Never”. Ese mismo año, Bieber confirmó su relación con Selena Gomez.

Hailey Baldwin, Justin Bieber y Stephen Baldwin en el estreno de "Justin Bieber: Never Say Never"

2016: En enero de ese año, la modelo y el cantante sugirieron que ya pasaba algo entre ellos. Justin compartió una foto en Instagram donde se les veía dándose besos, pero ambos salieron a decir que no tenían nada serio, ya que ambos estaban muy ocupados con sus agendas y así no podían tener una relación.

Julio 2018: El 7 de julio, el portal TMZ dio la noticia de que al fin la pareja se había comprometido en las Bahamas. Dos días después, ambos confirmaron la noticia a través de sus redes sociales.

Septiembre 2018: Justin Bieber de 24 años y la modelo Hailey Baldwin de 22 se casaron el pasado 13 de setiembre. La pareja se dirigió a un juzgado de Nueva York supuestamente para recoger unos papeles, pero terminaron casándose ahí mismo, en secreto.

La pareja se encargó de confirmar la noticia a través de las redes sociales y de una forma muy particular.