Comenzaron las grabaciones de la precuela de Game Of Thrones

Tras ocho años de fuego, hielo y aterradores caminantes blancos, la exitosa serie de HBO Game of Thrones llegó a su fin el pasado mes de mayo. La octava temporada de la producción, realizada por Daniel Benioff y Daniel Brett Weiss, decepcionó a muchos por asesinar al rey de la noche con simpleza y dejar a Bran, el menor de los Stark, con el poder de los siete reinos.

Sin embargo, HBO y el creador de la saga, George R. R. Martin, anunciaron que el universo de Game of Thrones no acaba en la octava temporada, pues una nueva historia está en producción. Aunque no se trata de una continuación, porque el trono fue destruido y gran parte de los personajes murieron, la serie en ciernes relatará los eventos de los años previos.

La precuela, que aún no tiene título definido, comenzó a grabarse en Irlanda del Norte, específicamente en Belfast, de acuerdo con información publicada por Belfast Telegraph.

La locación es conocida por Martin y los fanáticos de la serie. Épicos episodios anteriores se grabaron en el lugar, como “La batalla de los bastardos” y "La boda roja".

La nueva producción televisiva de HBO relatará los sucesos de 5.000 años antes a Game of Thrones, desde la historia de Westeros, el origen de los caminantes blancos y otros misterios que finalmente serán revelados, en una época llamada la Era de los Héroes.

Martin, en una entrevista a Entertainment Weekly, adelantó: “No hay King’s Landing. No hay Trono de Hierro. No hay Targaryens. Valyria ha apenas comenzado a levantarse con sus dragones y el gran imperio que eso construyó. Estamos tratando con un mundo diferente y más antiguo y esperamos que eso sea parte de la diversión de la serie”.

La producción, esperada para 2020, será dirigida por Jane Goldman, conocida por su trabajo en X-Men: First Class, y S. J. Clarkson, productora ejecutiva de Jessica Jones.

Aunque The Long Night es el título preferido por el escritor de Game of Thrones, el título más sonado hasta el momento es Bloodmoon. Lo que sí está confirmado es el equipo de actores que forma parte del elenco. Naomi Watts, Miranda Richardson, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Alex Sharp y Josh Whitehouse son algunos de los nombres.