Claudia Prieto: Uno no hace un disco pensando en los Grammy

Una foto inspira a Claudia Prieto a ser constante. Se le ve cantando en la calle Lincoln Road de Miami, donde reside desde 2016. Lo hacía para ganar dinero mientras intentaba instalarse en la ciudad estadounidense. Para llamar la atención de los transeúntes, la cantautora marabina de 22 años de edad, colocaba a su lado un cartel que decía: “Eh, tómate una foto conmigo. Tal vez algún día seré muy famosa”. Y notoriedad tiene un poco. La semana pasada fue nominada a dos premios Latin Grammy: Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Cantautor por su disco Compositores, categoría en la que compite, entre otros, con el uruguayo Jorge Drexler. La gala se celebrará el 15 de noviembre en Las Vegas.

“Esto me puso los pies en las nubes. Siempre había soñado con que las cosas se dieran de esta manera. Que realmente sucedan me alivia y me emociona mucho. Es un honor competir con Drexler. Hace unos meses tuve el placer de abrir uno de sus conciertos de la gira Salvavidas de hielo”, señala. Y recalca que para ella los premios no son la meta sino regalos que se reciben durante la carrera: “Uno no hace un disco pensando en los Grammy. Para mí lo más hermoso de los galardones es que te den el empujoncito que necesitas para que tu música llegue a nuevos horizontes”.

La nominación al Mejor Nuevo Artista ha sido recibida por músicos que han desarrollado importantes carreras, entre ellos Juanes yCalle 13. La cantautora marabina resalta que es un premio que solo se puede ganar una vez en la vida:“Solo se puede ser nuevo una vez”.

Compositoreses el segundo disco de Prieto. Está integrado por seis canciones en las que habla sobre el amor, la migración y el acto de componer música. Incluso toca el tema de la pobreza en “Pedro”, la historia de un niño ignorado que pide limosna en la calle. Entre los instrumentos que usó para esta producción están su inseparable guitarra, el piano, la armónica y las trompetas. La artista considera que haber realizado el álbum representa para ella su graduación:“Mientras lo trabajaba descubrí la importancia de las letras honestas y, a su vez, guiadas. Conté con la labor de un productor de la talla de Juan Carlos Pérez Soto, que ha ganado el Latin Grammy y ha trabajado con personas talentosas como Ricky Martin, Paulina Rubio y Ricardo Montaner. Lo entregamos todo”, afirma.

Pórtatil fue su primer álbum, lo publicó en 2015 con 12 canciones también de su autoría. El nombre con el que lo bautizó alude a los distintos lugares en los que se fue decantando el trabajo. Sucedió igual con Compositores: en Miami hizo la producción, los músicos de sesión grabaron en São Paulo; las trompetas de “Amor analgésico” estuvieron a cargo de la músico y productora Linda Briceño, que se encuentra en Nueva York y también está postulada a los Latin Grammy, y las letras fueron escritas entre Bogotá, Maracaibo, Caracas y Miami. “Creo que tenemos una propuesta muy linda e interesante para nuestra querida y confundida industria latina”, agrega.

Prieto estudió piano clásico en el Conservatorio de Música de Maracaibo. Pero lo dejó y aprendió a tocar guitarra por su cuenta viendo tutoriales en Youtube. Es, de hecho, muy activa en las redes sociales. Ella misma se autodenomina “cantautuber” porque en los últimos dos años ha creado canciones breves en las que habla sobre temas que abordaría un youtuber, como la friendzone o la impuntualidad.

Desde pequeña se interesó por la música. Cuando tenía 5 años de edad exploraba los sonidos de un órgano olvidado en la casa de sus abuelos. Ahí mismo compuso su primera canción, recuerda: “Esto, sin duda, motivó a mi familia a inscribirme en clases de canto y piano”, afirma. Entre sus influencias musicales destaca a Bob Dylan, John Mayer, Shakira, Coldplay, Ed Sheeran, Drexler, Elton John, Fito Páez, Voz Veis, Gustavo Cerati y la gaita zuliana.

La intérprete decidió irse de Venezuela cuando se percató de que no tenía razones para quedarse, pues necesitaba hacer camino si quería desarrollar una carrera musical. “Sabía que solo podía llegar adonde soñaba lejos. Y aunque me dolió un poco, he disfrutado un montón ser extranjera. Gracias a Dios, acá en Miami me han recibido con mucho amor”, señala. Este año le dedicó a Nicolás Maduro la canción “Esto no es eterno”, en la que narra la crisis que ocurre en el país. “Ver a Venezuela desde fuera es devastador. Con cada noticia siento más impotencia dada la ambición de poder de estos gobernantes”.

Por el momento, el plan de Claudia Prieto es seguir componiendo todos los días. “He recibido muchas llamadas y propuestas de grandes de la industria. Sigo aprendiendo nuevos acordes para tocar el corazón de la gente y estoy creando alianzas para llegar más lejos”.