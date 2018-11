Cinexart revive los clásicos en la gran pantalla

Cinexart es un nuevo espacio ubicado en el piso cinco del centro comercial Tolón. Un lugar que se ha propuesto atender las demandas de los cinéfilos que gustan de los clásicos.

“Esta sala es un espacio agradable, seguro y acogedor que permite disfrutar del antes, durante y después de la película. Cinexart ofrece una amplia selección gastronómica y de bebidas que se ajusta al lugar: puedes disfrutar de platos de degustación y otros más elaborados, así como cócteles o cervezas artesanales en el bar. Esto está planteado bajo un concepto que acepta el consumo dentro y fuera de la sala”, indicó José Galarraga, director de programación de Cinex.

La programación inaugural, que se mantendrá hasta finales de diciembre, incluye películas como Vértigo, Thelma and Louise, Singing in the Rain, Amélie, Pulp Fiction, American Beauty, The Shinning, Goodfellas y otros clásicos.

Además de proyecciones, se realizarán cineforos, charlas, ciclos, festivales de cine internacional y funciones de cine nacional. Es por ello que Galarraga espera que con esta iniciativa el venezolano aprecie cada vez más el espectáculo cinematográfico, que crezca desde el punto de vista cultural.

La proyección de las películas comienza a las 2:00 pm cada día de la semana. Todas las cintas se proyectan en su idioma original y con subtítulos. La información de la programación está disponible en www.cinex.com.ve.

Para Galarraga, el concepto Cinexart es innovador, acogedor e íntimo y es por ello que no pretende posicionarse como competencia para los demás centros que se ocupan de contenido similar. “Nuestra intención es concentrarnos con la misma fuerza en todo lo que ofrecemos para que lo consumido sea de la más alta calidad”.

Además, el director apuntó que existe la posibilidad de replicar esta iniciativa en otras ciudades del país porque esas audiencias también reclaman lugares como Cinexart. Aseguró que el objetivo de este tipo de emprendimiento es promover la cultura.