Chyno Miranda compartió una emotiva imagen del embarazo de su esposa

El cantante venezolano Chyno Miranda compartió una emotiva publicación en la que muestra el embarazo de su esposa, Natasha Araos.

"Los que me conocen de cerca saben muy bien cuánto anhelaba este momento. Desde joven me visualizaba como padre y ahora que llegó el momento, solo puedo decir: ¡Gracias Vida! El regalo más maravilloso que me has podido dar”, publicó en su cuenta de Instagram.

Seguidores del artista comentaron la imagen y manifestaron su bendición a la pareja.

Hace algunas semanas, se difundió un video de Chyno del momento en el que se enteró, por parte de su esposa, de que iba a ser padre por primera vez.