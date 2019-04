Chipi Chacón: No busco convertirme en un pop star

Gerald “Chipi” Chacón quiere mostrarse tal como es: un artista que se formó en la música académica, pero que también ha sido influenciado y ha incursionado en el jazz, el pop y la salsa. De ahí el título de Transparente, el tercer disco de su carrera y el primero como cantautor que ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Amazon, Spotify y iTunes

Desde 2015, el músico tachirense ha publicado algunas de las 10 canciones del álbum, como “Besos prohibidos” o “Almas gemelas”, ambas con videoclip. La mayoría de las composiciones hablan del amor e incluyen el característico sonido de la trompeta, instrumento con el que Chacón se ha dado a conocer.

Aparte de ser su primer álbum como cantautor, Transparente se diferencia también de sus dos primeras producciones por el tiempo y esfuerzo que le tomó. Cuenta que My favorite standards (2013) lo grabó en solo cuatro horas y Melodies for the soul en cuatro meses. El último, en cambio, representa un trabajo de tres años, del que destaca el aporte del ingeniero de sonido Germán Landaeta, ganador del Grammy Latino en 2014.

“Fue un proceso más lento. Sobre todo por la responsabilidad de componer todas las canciones. Como compositor es más complejo. No puedo decir que voy a hacer 12 canciones porque no las escribes cuando quieres sino cuando llegan. En lo que más me tardé fue proponiendo las canciones”, explica Chipi vía telefónica desde Bogotá, ciudad donde se encuentra su home studio, pero reside en Barranquilla desde 2017.

El músico, que durante 15 años formó parte del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, afirma que no se ha alejado del todo de la música académica. De hecho, en Colombia toca para la Orquesta Sinfónica Nueva Filarmonía de Bogotá. Pero siempre tuvo la idea de desarrollarse como solista. “A mí siempre me ha gustado cantar. Nunca lo había hecho en público, sino que lo hacía más para componer. Así que hice un primer experimento y lancé ‘Almas gemelas’ por Youtube, a ver cómo lo recibía la gente. Y, pues, tuvo mucho éxito”, señala, y advierte que en principio sentía temor porque la mayoría de sus seguidores son personas muy conocedoras del jazz, la música académica y el teatro. “Pero decidieron apoyarme también”.

El trompetista también espera que con estas canciones pueda alcanzar el interés de más personas de su generación. “Les he llegado un poco. Tampoco estoy buscando ser un pop star. Si pasa, pues chévere. Digamos que a través de estas melodías podría llegarle a una niña de 15 años que quizás escucha más cosas comerciales”.

Forman parte de Transparente, además de las ya mencionadas, “Se llama amor”, “Novo amor”, “Todo sigue igual”, “Perfecta y original”, “Imbécil”, “Tú y yo”, “Corazón enfadado” y “Samantha”. Esta última dedicada a su hija y con la que ha tenido feedback de las personas que son padres. “Los temas son totalmente románticos y de desamor. También tiene bossa nova, un merengue caraqueño, baladas pop y salsa. ‘Perfecta y original’ es más electrónica porque no utilizo ni batería ni percusión real”, describe.

Sobre la buena o la mala música, ya sea comercial o independiente, Chipi Chacón opina: “Yo creo que la música es la música, si la ves de manera sincera y respetuosa. Mi trabajo tiene influencia de muchas cosas, pero es mía, viene de mi creación. Un mensaje más sincero que este imposible”.

Vida colombiana

Chipi Chacón agradece al fallecido maestro José Antonio Abreu apenas se le pregunta sobre cómo es ser un músico venezolano en Colombia: considera que el fundador del Sistema de Orquestas le dejó a él y a sus colegas las herramientas necesarias para defenderse ante cualquier circunstancia. “El maestro Abreu tiene muchos hijos regados por el mundo”, expresa.

Estar en Colombia le ha permitido tener más tranquilidad para producir. “Si estás recargado de estrés eso se refleja en tu música. Colombia me ha permitido tener muchas libertades. Todos los veranos puedo ir a Europa. Durante el primer semestre estuve en toda Latinoamérica y voy pronto a España e Italia”, cuenta.

El viaje a Italia será a mitad de junio, período en el que también prevé tocar en Venecia, Tenerife, Madrid, Valencia y Barcelona.

Acerca de la crisis venezolana, Chipi recuerda que en otra época nunca le faltó nada a pesar de que su familia es humilde. “Lo que pasa en Venezuela es inaceptable. El país no merece lo que está recibiendo. Creo que el gobierno de verdad debe retractarse lo más pronto posible. La gente muere de hambre. De verdad duele mucho lo que ocurre”.