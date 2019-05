Chernobyl es la serie mejor valorada en la historia de la TV

En la reciente lista de las 250 mejores series en la historia de la televisión, que publicó el portal especializado IMDb, Chernobyl ocupa el primer lugar: creada por Craig Mazin y dirigida por Johan Renck, la producción de cinco capítulos que HBO estrenó el 12 de mayo para América Latina obtuvo una puntuación de 9.7/10, con lo que superó a las exitosas Breaking Bad (9,5) y Game of Thrones (9,4).

Tanto críticos como televidentes, incluso personas que vivieron de cerca uno de los peores accidentes nucleares en la historia de la humanidad, coinciden en lo bien hecha que está la reconstrucción que HBO ha colocado en su pantalla y que hasta la fecha solo ha recibido buenas opiniones. En el sitio web Rotten Tomatoes tiene 96% de aprobación, mientras que en Fresh y Metacritic alcanzó un puntaje crítico de 83 y 9.5 por parte del público, respectivamente.

Gran parte de los comentarios que se pueden leer en IMDb son de personas que vivieron o conocieron a alguien que sufrió el accidente. Una de ellas escribe: “Nací en Prípiat. Tenía cuatro años cuando ocurrió la tragedia. Verlo da más miedo que vivirlo. No sabíamos, en el momento, qué estaba pasando”.

Chernobyl, protagonizada por Jared Harris, Stellan Skarsgard y Emely Watson, se concentra en la tragedia que ocurrió el 26 de abril de 1986 en la madrugada, en la Central Nuclear Vladímir Ilich Lenin, cuando el reactor número 4 explotó. A partir de allí la historia explica, con mucho detalle, todo lo que ocurrió en relación con el accidente, tanto en el lugar de los hechos como en las oficinas de ministros y entes gubernamentales de la Unión Soviética. Desde un primer momento la intención del gobierno ruso fue restarle importancia a lo sucedido, ocultarlo, negarlo, poniendo en riesgo la vida de millones de personas. Pero la voluntad de unos pocos fue determinante para que la tragedia no fuera mayor.

En las redes sociales la serie ha tenido un gran impacto. La periodista rusa especializada en deportes Slava Malamud (@SlavaMalamud), que nació y vivió durante años en la Unión Soviética, afirmó en su cuenta de Twitter que guarda en su memoria detalles vívidos sobre la catástrofe de 1986 y, a través de un hilo, describe cuán realista y apegada a la historia es la serie de HBO. “Es impresionante cómo trata un evento traumático con tanta honestidad intelectual”. Agregó, además, que encuentra magia en los personajes, sus acciones, motivaciones y en la representación crítica de la ideología soviética.

Medios internacionales como el periódico The Guardian reseñan Chernobyl como “televisión magistral, tan impresionante como apasionante, gracias a su terrible tensión el espectador no puede separarse siquiera un segundo”. Con respecto al contexto, la revista Rolling Stone afirma que es una serie extremadamente detallista que muestra un ambiente gris, premonitorio y apocalíptico.

El domingo se estrenará el penúltimo capítulo, titulado “The happiness of all mankind”. Ese y los demás episodios pueden ser vistos en la plataforma HBO Go, así como en la señal del canal por suscripción.

Una serie que habla de censura, de lo que ocurre cuando un gobierno quiere ocultar la verdad sin importar las consecuencias que esto pueda tener sobre sus ciudadanos.

Chernobyl

HBO

Viernes, 8:00 pm