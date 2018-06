Cher junto a Meryl Streep salvaron a mujer que estaba siendo agredida

Actualmente la cantante Cher figura como una de las artistas pop más influyentes de todos los tiempos. A los 72 años, permanece activa en la escena musical y en el cine, pero además, es recurrente en la pantalla chica, donde periódicamente es invitada a participar de diversos programas televisivos.

Su más reciente aparición fue la noche del martes en el programa The Late Late Show con James Corden, donde la artista conversó extensamente.

Una de sus declaraciones más llamativas involucró a Meryl Streep, la actriz junto a la cual participó en la película Mamma Mia! Here We Go Again (2018) y con quien guarda una relación de amistad hace años.

Cher reveló que en una ocasión ambas asistieron a una transeúnte que estaba siendo agredida por un hombre en plena calle."Meryl comienza a gritar y yo empiezo a gritar, y corremos hacia este hombre gigantesco, se da vuelta y echa a correr", recordó la estrella.

"Toda la ropa de la chica estaba rota y ella agarraba su bolso. Así que la tratamos de componer, para que se viera un poco, ya sabes... como si no acabara de ser atacada. Entonces nos mira y dice: '¡Dios mío! ¡Acaban de salvarme Meryl Streep y Cher! Soy actriz y trabajo en un café ¡todos mis amigos van a estar tan celosos!", sostuvo.