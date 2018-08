Charlie Sheen aseguró no poder pagar manutención de sus hijos

El actor Charlie Sheen aseguró que ya no puede pagar la manutención de los hijos que tuvo con Denise Richards y Brooke Mueller y culpó por su falta de dinero Hollywood, por tenerlo en una "lista negra".

El ex protagonista de la serie Two and a Half men, presentó documentos para modificar la pensión alimenticia que le paga a ambas mujeres, señalando que sus finanzas ya no pueden cubrir su mensualidad.

"No he podido encontrar un trabajo estable y he sido incluido en una lista negra en muchos sectores de la industria del entretenimiento", explicó Sheen, de acuerdo con la revista People.

Afirmó que tuvo una reducción significativa en sus ganancias y que se encuentra en una "grave crisis financiera" con menos de 10 millones de dólares en sus fondos.

El documento también enumera varias deudas que Sheen no ha podido pagar, incluyendo un servicio de piscina y otro de jardinería que se consideran "vencidos". Además, asumió deudas con sus abogados y por la hipoteca de su casa.

Sheen se casó con Richards en 2002. Fruto de su matrimonio, que se extendió por cuatro años, tienen dos hijas; Sam, de 14 años, y Lola, de 13. En cuanto a sus hijos con Mueller son dos, Max y Bob, ambos de 9 años.

En 2010, Sheen fue el actor mejor pagado de la televisión, recaudando 1,8 millones de dólares por cada episodio de Two and a Half men.

Si se rebajará o no la pensión, se sabrá en los próximos meses luego de la primera audiencia programada para septiembre de este año.