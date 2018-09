La Cátedra del Pop, un conversatorio dirigido a los fans de la cultura pop

La Cátedra del Pop es un espacio de encuentro cultural para fanáticos de distintos temas que desean saber más sobre las cosas que adoran.

En ella se explorarán películas, series, cómics, videojuegos, canciones y otros elementos de la cultura pop para desarrollar una conversación entre el público y el panel de invitados.

Conducido por Luis Carlos Díaz, periodista venezolano, la Cátedra del Pop tendrá invitados especiales cada semana, quienes abordarán diferentes aspectos y curiosidades de cada tema.

Primer ciclo de 6 semanas:

• Entre la fuerza y el lado oscuro en Star Wars

• Para sobrevivir a Mordor: The Lord of the Rings

• El poder y la gloria en Game of Thrones

• Si tuviéramos superpoderes como en Marvel

• Harry Potter y el que no debe ser nombrado

• Pixar no es sólo para niños

Algunos de los ponentes:

• Alexander González, fundador del Club de fans de Star Wars, Venezuela

• Ángel Alayón, editor de Prodavinci

• Tamara Adrián, diputada

• Elías Haig (12 años), círculo de lectores de J.R.R.Tolkien

• Barton Lynch, editor de RuralTex.org

• María Paola Martínez, periodista y youtuber

Datos Generales:

Género: Conversatorio

Duración del show: 1 hora y 30 minutos.

Fecha: desde el 13 de septiembre al 18 de octubre de 2018

Horario: jueves a las 7:00 pm

Producción: De Comedia Producciones

Corre: decomediaproducciones@gmail.com

Celulares: 0412-220-4880

Con información de nota de prensa