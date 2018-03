Castellanos afirma que recibió propuestas indecentes de Osmel Sousa

Migbelis Castellanos, Miss Venezuela 2013, dijo que Osmel Sousa, ex presidente de la Organización Miss Venezuela, le ofreció una propuesta que serviría para cubrir los gastos de su participación en el Miss Universo.

“Antes de ir al Miss Universo, mi jefe, el señor Osmel Sousa, me dice que la organización no tiene suficiente dinero para pagar la ropa del certamen. Se había aprobado una cantidad muy baja, no alcanzaba prácticamente para nada; y me dijo: ‘¿Tú no tienes a alguien que pague?’, yo le dije que no, pero que me podía comprar un vestido y me ganaba esa corona, a lo que él me respondió: ‘No, porque nosotros nos diferenciamos de las otras concursantes por tener marcas, diseño, vestidos y buenos outfit’. Entonces le dije que buscara él la manera de comprar esa ropa, pero que no me involucrara”.

Castellanos aseguró que prefirió no participar en esas propuestas y sostuvo que por ello decidió disfrutar de su participación en el Miss Universo, a pesar de las dificultades.

“Osmel Sousa me dijo que había alguien de por medio que había ofrecido pagar lo que necesitara, pero yo no estaba de acuerdo. Dije: Esto no me gusta. Prefiero no seguir en este mundo de coronas, por eso me retiro y decido disfrutar todo el concurso”, agregó la joven sin dar detalles de quién sería esta persona que pagaría su gastos dentro del Miss Universo.

Las declaraciones las ofreció durante un programa en Telemundo y explicó los altos costos que tienen participar en el certamen. Sin embargo indicó que sus padres la ayudaron con los gastos.

“Cuando entras al Miss Venezuela te dejan muy claro que si no tienes dinero te va a costar mucho. Gracias a Dios mis papás, con mucho esfuerzo, pagaron mi paso por el concurso, de hecho, la persona encargada de llevarme al Miss Venezuela les dijo a mis padres que si querían que yo entrara debían tener dinero para que su hija no cayera en el ‘amiguito’ que la quiere ayudar”, comentó.