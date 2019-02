Carolina Herrera invitó a donar en el Venezuela Aid Live

La diseñadora venezolana Carolina Herrera realizó este viernes una invitación a todas las personas para que donen en la página del concierto Venezuela Aid Live que pretende juntar 100.000 dólares para la ayuda humanitaria para Venezuela.

El evento que se realiza en la frontera de Venezuela con Colombia juntará dinero el cual será destinado para la ayuda humanitaria al país

Herrera publicó un video en el cual explica el procedimiento para ingresar en la página web y donar.

Este viernes se realiza un concierto en el puente Tienditas en la frontera de Venezuela con Colombia, en el cual se presentan artistas nacionales e internacionales.

Venezuelan designer @carolinaherrera invites us to support and donate @VenezuelaAid ���� https://t.co/6HXmAmcvZZ pic.twitter.com/wenqeLShIo