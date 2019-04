Carlos Santana: Africa Speaks es un disco dirigido a la luz del corazón

Un disco directo a la luz interior que habita en los corazones de cada una de las personas. Así describió el guitarrista Carlos Santana su próximo lanzamiento musical Africa Speaks (África habla), que invita a los oyentes a conectar con lo más profundo de su ser.

“El objetivo de la banda es despertar a tantos hermanos y hermanas en este planeta como podamos, para que abracen su propia luz y saquen fuera toda esa energía arrogante y cínica que nos araña”, comentó el artista, considerado uno de los 100 mejores guitarristas de la historia, el número 20 según la revista Rolling Stone.

A sus 71 años de edad, Santana está en el mejor momento de toda su carrera profesional y también personal pues la inocencia nunca le ha dejado y todavía sigue teniendo sed de aventuras y ganas de descubrir cosas nuevas.

Sus pensamientos místicos, como él los denomina, se plasman en las once canciones de su último álbum Africa Speaks, gracias a los ritmos y melodías del continente africano, el cual ha visitado en varias ocasiones. “África está conectada con nuestros orígenes, cuando los primeros hombres de la Tierra no estaban atados a la tecnología hasta el punto de estar desconectados de ellos mismos como ocurre ahora”, relató esta leyenda de la guitarra.

La música africana ha sido para él una inspiración desde siempre, antes incluso de que su interpretación de “Soul Sacrifice” y sus raíces latinoamericanas hicieran historia en el festival de Woodstock (Bethel, Nueva York) en 1969.

“Al instante de escuchar los compases africanos, empiezas a bailar sin saber por qué y sus vibraciones te recuerdan que, si no estás contento contigo mismo, no funcionará nada de lo que hagas. Todo es tan simple como ser feliz”, reflexionó.

Cincuenta años después de que Santana sedujera a más de 500.000 asistentes en aquella cita musical, cumbre del movimiento hippie y la contracultura, el guitarrista pionero del rock latino sigue acordándose de lo que pensó entonces. “Lo que recuerdo de Woodstock es totalidad y plenitud. Estando sobre el escenario frente a todas esas personas fue cuando tome conciencia de que hay algo más grande que las banderas y la religión, que son los corazones de la gente”, manifestó. Y, precisamente, penetrar el alma de su público y hacerles sentir un deleite supremo ha sido una constante en cada actuación que ha hecho el diez veces ganador de un Premio Grammy y tres Latin Grammy a lo largo de su vida.

“Como dijo Maya Angelou -escritora, cantante y activista por los derechos civiles estadounidense-, la gente olvidará lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir”, citó el músico.

A la cadencia africana y los solos de guitarra de Santana que aparecen en Africa Speaks se suma la voz gitana de la cantante española de padres ecuatoguineanos, Concha Buika, un diamante en bruto para el artista, quien asegura oír a Nina Simone, Etta James, Tina Turner y Aretha Franklin en sus canciones.

El álbum de estudio número 25 de Santana ha contado con la colaboración del productor discográfico Rick Rubin, además de los ocho integrantes que forman parte de la banda, entre los que se encuentra la baterista y mujer del guitarrista, Cindy Blackman Santana, su “diosa, amante, compañera musical y amiga”, confesó.

En 10 días, el equipo grabó en los Shangri-La Studios de Malibú 49 canciones llenas de energía que, desde el punto de vista técnico, están conectadas por la gracia, como cuando los planetas se alinean en el Universo, recalcó Santana. “Africa Speaks”, “Batonga”, “Oye este mi canto”, “Yo me lo merezco”, “Blue skies”, “Paraísos quemados”, “Breaking down the door”, “Los invisibles”, “Luna hechicera”, “Bembele” y “Candombe cumbele” son los títulos que dan nombre a los ritmos africanos en su nuevo disco, que se lanza el próximo 7 de junio con Concord Records.

“Los invisibles” ya ha hecho florecer los sentimientos más profundos del público desde su estreno el pasado enero pero, para Santana, la última canción del álbum “Candombe cumbele” es la pista que cautivará a los oyentes porque, matizó, se trata de un conjuro, un embrujo divino.

El mago de la guitarra, que ha vendido más de 90 millones de copias en todo el mundo, quiere que los fans bailen, rían y lloren al mismo tiempo sin saber por qué, como algo normal de la naturaleza, como ocurre cuando una mujer da a luz.

Africa Speaks revela la esencia del guitarrista y su concepción de la música como algo sagrado y místico que une su corazón con el de los demás inmediatamente. “Cuando toco la guitarra, busco avivar una conciencia colectiva global, para que la gente sienta compasión, defiendan la integridad y no tenga miedo de abrazar su luz interna. Una locura, ¿eh?”, se preguntó Santana.