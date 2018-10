Cardi B rechazó vender la exclusiva sobre las primeras fotos de su hija

A más de tres meses de haberse convertido en mamá, la rapera estadounidense Cardi B no ha querido revelar ninguna foto de su pequeña Kulture Kiari, incluso rechazó grandes cantidades de dinero para dar la exclusiva de las imágenes de su bebé.

Y no es cualquier suma la que le han ofrecido a la cantante, ya que se trataría de millones, aunque no dio a conocer la cifra exacta. Aseguró que por el momento a ella y a su esposo, el cantante Offset, no les importa la cantidad que les ofrezcan debido a que lo único que quieren es la privacidad de su pequeña.

"Mi marido y yo no queremos mostrar a nuestra bebé por ahora", aseguró la intérprete durante una entrevista para la emisora Apple Music.

"Me han ofrecido siete cifras para publicar sus primeras fotografías, pero aún no estoy lista", añadió la cantante de 26 años de edad.

La pareja de artistas prefiere mantener a su bebé alejada de los reflectores, al menos por ahora, porque tampoco ha descartado otorgar la exclusiva de las imágenes de su hija.

Sus seguidores esperaban que tras debutar como mamá, Cardi B compartiera las fotos de su bebé en sus redes sociales, pero hasta el momento no ha sido así.

Y es que la rapera nacida en "El Bronx" es muy activa en las redes sociales, donde recibe el apoyo de sus seguidores, sin embargo, también ha sido objeto de fuertes críticas y no ha querido exponer a su bebé a esas situaciones.

"Recibo un montón de mensajes asquerosos. Tuve que contratar incluso a un investigador privado para intentar descubrir quién me mandaba esas cosas", precisó la rapera. Cardi B y Offest debutaron como padres el pasado 10 de julio.