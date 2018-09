Cardi B y Nicki Minaj pelearon en una fiesta  en Nueva York 

Cardi B, rapera estadounidense, recibió este viernes un golpe en el rostro por parte de la cantante Nicki Minaj, luego de que B intentara atacarla durante una fiesta llamada Icons organizada por la revista Harper's Bazaar en Nueva York (Estados Unidos).

Las personas en el lugar indicaron que los guardias de seguridad intervinieron luego de que Cardi B intentara agredir a Minaj cuando terminaba de conversar con un amigo.

Mediante un video publicado en Instagram se pudo observar a las personas gritar cuando las cantantes estadounidense comenzaron a pelear.

La rapera B dijo que la pelea comenzó porque menospreciaron sus actitudes como madre primeriza. La estadounidense tenía puesto un vestido rojo de Dolce & Gabanna, pero después del golpe en la cabeza se quitó los zapatos.

Minaj no ha hecho comentarios al respecto.

Yikes! It was quite a scene as the Cardi B and Nicki Minaj fight escalated tonight at the Harpers Bazaar ICONS event. pic.twitter.com/ptR93XIMzh