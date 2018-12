Caracas Under, evento dedicado a la música urbana venezolana

El 22 de diciembre se llevará a cabo en una locación a cielo abierto de Los Campitos a partir de las 2:00 pm el evento Caracas Under, organizado y producido por Pimp My Shoes y Caracas Under.

Caracas Under contará con la participación de Neutro Shorty, Tao pai pai de la agrupación de Los Waraos, entre otros representantes del movimiento de música urbana.

“Estamos preparando una variedad de atracciones, expresiones artísticas, stands, comida y por supuesto el plato fuerte del día, los temas más pegados de Neutro Shorty y Tao Pai Pai, por ende los invitamos a que estén desde muy temprano para que no se pierdan ni un solo minuto de esta excelente velada musical”, dijo el comité organizador de Caracas Under.

El evento cerrará con la presentación de Abril Love, djane venezolana de música electrónica que recien llegó de un tour por Europa y Suramérica.

Con información de nota de prensa.