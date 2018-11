Caracas revivirá las noches disco con In Concert 80

El salón Plaza Real de Hotel Eurobuilding será la sede In Concert 80, una fiesta que revivirá la época disco con la compañía de minitecas y representantes de la música ochentera este viernes 23 de noviembre a partir de las 8:00 pm.

Contará con las presentaciones de las minitecas New York People y Traffic, además de las actuaciones de una de las bandas más longevas que existen en la actualidad en Venezuela, Aditus. Integrada por George Henriquez (voz y teclados) y Valerio González (batería y percusión), tocarán sus éxitos como "Victoria", "No te vayas ahora", "Voy perdiendo altura", "No te pueden apagar", "Tiempo (Cada minuto, cada hora)" y "Algo eléctrico".

También contará con la actuación de Oscar Jesús Colina que tocará sus temas representativos como "Si tu te vas" y "Amándote", en compañía de Álvaro Falcón en la guitarra, Andrés Briceño en la batería y Leonor Jove en los coros, entre otros destacados músicos.

In Concert 80 cuenta con la producción de Eventos Globales a cargo de José Gregorio Atienza y de Total Show, bajo la dirección de Roberto Hernández. La boletería puede ser adquirida en el lobby del Hotel Eurobuilding, a través de los teléfonos (0212) 902 23 90 / (0212) 914 69 57 o en el portal www.ticketmundo.com. La fiesta es bajo la modalidad TTB (Trae Tu Botella).

Con información de nota de prensa