Caracas definida por el oído musical de sus habitantes

Protegida al norte por el Ávila, Santiago de León de Caracas fue fundada hoy, hace exactamente 452 años, por el conquistador español Diego de Losada.

A la ciudad de los techos rojos muchos le han cantado. Y la música, a pesar de la oscuridad que invade sus calles hoy día -al igual que en el resto del país-, siempre suena.

Puede venir de una radio, de la televisión, de un joven que silba en la calle, de una orquesta que ensaya o de algún niño que encuentra refugio en el canto. Pero también la ciudad tiene un tempo y una melodía particular: en la charla de las guacamayas que atraviesan el cielo, en las hojas de los árboles que se mueven con el viento o de la lluvia típica de estos meses. Hay que saber escuchar, incluso cuando el ambiente es de desasosiego, estos ritmos urbanos.

La historia del país siempre ha ido acompañada de música. Inés Quintero, historiadora venezolana e Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, comenta que Caracas está definida, musicalmente, por los sonidos populares que se tocaban en las retretas de la plaza Bolívar desde la década de 1920 hasta finales de los cincuenta. “Ellas se podían reproducir en las diferentes plazas de la ciudad como una manera de celebrar la vida urbana, los espacios públicos y el encuentro de los ciudadanos”, explica. Si hay una canción que identifica con la ciudad es el vals “Conticinio”, de Laudelino Mejías.

El actor y humorista Emilio Lovera considera que “Epa, Isidoro” de la Billo’s Caracas Boys es la canción que mejor muestra la personalidad de la Caracas del siglo pasado. “Me parece que las canciones que los compositores le hacen a la ciudad siempre hablan de lo mismo: sus techos rojos, sus hermosas mujeres, sus calles, sus amaneceres y atardeceres, pero ‘Epa, Isidoro’ es una estampa costumbrista que describe con detalle la ciudad, es decir lo amable y bonita que era”, comenta.

Para el actor Gabriel Agüero, que actualmente protagoniza la obra La ira de Narciso en el Trasnocho Cultural, “Por estar calles”, de Yordano, define a Caracas. Tema musical de la telenovela del mismo nombre que transmitió RCTV en 1992, fue versionada por Farmasloop en 2012. “Creo que siempre resonará esa canción porque es importante recordar siempre cuáles son nuestras calles. La letra invita a estar alerta, a no distraerse y a pensar en quiénes podemos ser”. Además, el actor apunta que la canción es perfecta para el contexto actual, pues habla sobre un momento donde la valentía es fundamental.

Horacio Blanco, vocalista de la banda Desorden Público, toma una canción de su autoría para describir Caracas. Se trata de “Peces del Guaire”, tema que, dice, refleja el momento actual. “Creo que retrata, con una metáfora bastante oscura y sarcástica, nuestro devenir como caraqueños. Ahí estamos todos, nadando en esas corrientes de aguas tan difíciles”, comenta. De igual modo, “El muerto de Las Gradillas”, de la Billo’s Caracas Boys, es significativa para Blanco. “Es una fantástica caricatura que retrata nuestros más caraqueños miedos. Quizá una premonición de lo que sería nuestra ciudad 60 años más tarde”, dice.

El director de cine Marcel Rasquin tiene dos temas que asocia directamente con Caracas. “Mi canción favorita de los Beatles, ‘Blackbird’, refleja de forma profunda y sencilla el misterio de mi ciudad: ‘Take these broken wings and learn to fly’ (toma estas alas rotas y aprende a volar)”, comenta. Luego, menciona una del grupo La Vida Bohème, “Flamingo”, que se ha convertido para él en un himno sobre lo que se siente en la exótica, desordenada, desenfrenada, majestuosa e intricada Caracas. “Aunque a veces te moleste, yo aun te haré la cena”, vocaliza Henry D'Arthenay.

El productor y locutor radial caraqueño Polo Troconis señala que “Vivir en Caracas” de Yordano y “La ciudad de la furia” de Soda Stereo son dos canciones que retratan la esencia de la ciudad. Sobre “Vivir en Caracas” dice: “Es una descripción de todo lo que nos da nuestra ciudad”, y con respecto a la canción de la banda argentina comenta que le provoca sentimientos de nostalgia. “Es un tema que habla de una ciudad de sueños, una donde pasa de todo. Tal vez en la época que yo viví pasaban aún más cosas buenas, pero todavía siguen pasando”, agrega.

Por último, la escritora y periodista cultural radicada en España, Karina Sainz Borgo, dice que la capital venezolana se puede resumir en todos los álbumes de Masseratti 2lts. “Era una música hermosa, envolvente, inmensa como el Ávila y llena de una sensibilidad plagada de armonía y belleza. Creo que son la banda sonora de la Caracas en la que yo crecí, pues tiene una extraña mezcla de sensibilidades, al igual que todos los álbumes de Masseratti 2lts”.