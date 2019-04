Cannes da a conocer el jurado del festival

El Festival de Cannes anunció la composición del jurado de su próxima edición, que arranca en la ciudad francesa el 14 de mayo, y que estará formado por directores como el griego Yorgos Lanthimos, el polaco Pawel Pawlikowski o la joven actriz estadounidense Elle Fanning.

Presidido por el mexicano Alejandro González Iñárritu, está compuesto por cuatro mujeres y cuatro hombres: la actriz de Burkina Faso Maimouna N'Diaye, la directora estadounidense Kelly Reichardt, y la italiana Alice Rohrwacher, el cineasta francés Enki Bilal y el marroquí Robin Campillo, además de los ya citados. “El jurado de Cannes verá las películas dirigidas por los mejores directores de la época - como vuelve a ser el caso este año-. Todas las que figuran en la competición deben saber también que serán vistas por grandes artistas”, declararon el presidente y el director del festival, Pierre Lescure y Thierry Frémaux, en un comunicado.

En su mayoría, los elegidos presumen de una relación estrecha con el festival de Cannes, por el que han pasado durante su carrera, como Campillo, cuya película 120 battements par minute se llevó el gran premio del jurado en 2017, o Rohrwacher, ganadora del mismo premio en 2014 con su segundo largometraje, Le Meraviglie, protagonizado por su hermana Alba y Monica Bellucci.

A sus 21 años, la organización presenta a Elle Fanning como una actriz mundialmente conocida, gracias a su trabajo con Iñárritu en Babel, en 2006, en competición en Cannes, o Somewhere de Sofía Coopola, en 2010. En 2016 estuvo de nuevo en el festival con The Neon Demon y al año siguiente con The Beguiled, de Coppola.

Por su parte, el oscarizado Lanthimos (The Favorite, The Lobster) ha competido en varias ocasiones desde su lanzamiento internacional en 2009, donde se ha llevado la Palma de Oro con The Killing of a Sacred Deer y el premio al Mejor Guion con The Lobster.

El polaco Pawlikowski, ganador del Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa en 2015 con Ida, ganó en la pasada edición de Cannes el premio a la puesta en escena con Cold War. El jurado desvelará el palmarés de esta edición en su cierre, el sábado 25 de mayo.