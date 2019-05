En la cama con Mariela

Locutora, presentadora de televisión y comediante, Mariela Celis Leiva llegó al mundo de la comunicación por mera recomendación. Los elogios constantes por su tono de voz la llevaron a presentar la prueba de locución de la Escuela de Comunicación Social en la UCV mientras estudiaba Bioanálisis en esa misma casa de estudios.

Realizar el casting en 92.9 FM para acompañar a Luis Chataing en El monstruo de la mañana fue el comienzo. Entró formalmente a la radio con El show de la gente bella y desde ese momento se enamoró de lo que hasta hoy en día es su trabajo: comunicar.

Con 22 años en radio y 19 años en las pantallas venezolanas, nunca había imaginado que tendría su propio programa. Siempre había formado parte de un equipo. Ahora presenta un formato de entrevistas que estrena mañana por Venevisión: En tu cama o en la mía.

Ese lugar tan íntimo como es la cama es en el que Celis indagará sobre los inicios, fracasos y éxitos de los invitados. Fue una idea de Manuel Fraiz-Grijalba, vicepresidente ejecutivo de Venevisión, y Hugo Carregal, productor ejecutivo del canal, para conocer el lado más humano de los artistas, aunque los entrevistados no se limitan al mundo del espectáculo.

La primera temporada de En tu cama o en la mía contará con 13 capítulos que se transmitirán los sábados, a las 9:00 pm. Entre los invitados figuran Mirla Castellanos, Moncho Martínez, Aroldo Betancourt, Budú y Daniela Alvarado. Un segundo ciclo dependerá del rating.

—¿Considera que el venezolano está demandando este tipo de contenido?

—Yo creo que sí está demandando este contenido porque repasas la vida de cada uno de los invitados y eso permite recordar quiénes fuimos, cómo fuimos, cómo fue la televisión, ver cómo es ahora y cómo quisiéramos que fuese en el futuro.

—¿Pero hay una alta conflictividad social y política en el país?

—Cada programa tiene su espacio. Yo hablo de política en la radio y de entretenimiento en la televisión, hasta ahora en Portada’s.

—¿Los programas de entretenimiento son importantes en este momento?

—El entretenimiento sigue siendo importante para la salud mental de cualquier país. Hace poco estuve en Londres y en los autobuses, en el metro, en todos lados lo que se veía era el estreno de la última temporada de Game of Thrones. Así está el mundo, pendiente de la serie. Lo que pasa es que en nuestro país la adversidad nos ha obligado a voltear hacia otros temas que son importantes para que Venezuela cambie. Todo tiene su espacio. Fuera de ser la conductora de televisión y la locutora de radio, soy una ciudadana que paga impuestos, que marcha y que apoya un cambio. Pero eso no tiene que ser llevado a un programa que no tiene esa finalidad. No me compete a mí.

—¿Qué programas le competen a usted?

—En tu cama o en la mía. También me encantaría conducir un programa de concursos. Un Master Chef en Venezuela, en otro contexto. Quizás uno como La Voz, pero las condiciones en el país no están dadas para eso.

—¿Alguna vez el contexto político ha incidido en la forma en cómo ejerce la comunicación?

—No dejo que la política me afecte.

—¿Cómo es la radio y la televisión que le gustaría escuchar y ver?

—La radio que hago es la que quiero escuchar siempre porque es informativa y cultural. En La cola feliz, Nelson Bocaranda y yo entrevistamos a diario a cinco personas; tocamos en la primera hora el tema político y en la segunda nos dedicamos a hablar de cine, de películas, de teatro, de emprendimiento. Con respecto a la televisión, me gusta la que tratamos de hacer en Venevisión con todo lo que implica producir en Venezuela, con todas las limitaciones de presupuesto. Aquí se produce con las uñas y tratamos que todo sea de calidad. Es lo que estamos demostrando con este nuevo programa. Es muy fácil criticar desde afuera y decir que lo que se está haciendo en los canales de nuestro país no tiene contenido o ningún valor.

—¿Qué mejoraría?

—Más clientes y más inversión. Abrir más emisoras en vez de cerrarlas. Que volvieran los canales que han sido cerrados. Hay que saber quién es el enemigo. No es Venevisión. No es Televen. No es la radio. No es El Nacional. El enemigo es la censura.

—¿Cómo sortear la censura?

—En el caso de nosotros, en un programa de este tipo, no le veo ningún problema. No estamos hablando de nada que podría ser censurado. El invitado tiene la libertad de decir todo lo que quiera.

—¿Y las presiones en el Circuito Unión Radio?

—Eso pasa en todas las estaciones de radio del país. Además, uno es empleado de un medio de comunicación y debe respetar sus lineamientos. Si no estoy de acuerdo con ellos, me tengo que ir. Por supuesto que tenemos ciertos temas delicados o ciertos invitados que podrían causar malestar y que se deben tratar con pinza.

—¿Qué temas, por ejemplo?

—Eso no tiene que ver con el programa En tu cama o en la mía.

—Como comunicadora, ¿qué retos supone comunicar en estos tiempos en Venezuela?

—Implica qué comunicas y cómo lo comunicas. Tu trabajo y tu integridad está en riesgo. Sigo tratando de hacer mi trabajo lo mejor posible.