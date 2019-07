¿Cabía o no en la tabla? Leonardo DiCaprio habla sobre el final de Titanic

El emotivo final de la película Titanic (1997), en el que Jack (Leonardo DiCaprio) se despide de Rose (Kate Winslet) mientras ella sobrevive encima de una puerta de madera en las gélidas aguas del océano Atlántico tras el hundimiento de la famosa embarcación, es una de las escenas de las que más se ha hablado en los últimos tiempos.

Gran cantidad de fanáticos aseguran que el protagonista de la película dirigida por James Cameron, la tercera más taquillera en la historia del cine, también pudo haber subido a la tabla y salvarse junto al amor de su vida.

Este lunes, en una entrevista para MTV como parte de la gira promocional de la película Once Upon a Time in Hollywood, filme que DiCaprio protagoniza junto con Brad Pitt y Margot Robbie, los actores recordaron la escena.

We asked @LeoDiCaprio if he could have fit on the door at the end of #Titanic, and his #OnceUponATimeInHollywood co-stars @MargotRobbie and Brad Pitt seemed to think so ������ pic.twitter.com/nsOMZpXhFz