Budú sobre visita de Maduro a Nusr-Et: "Yo no se si él vive en Disney"

Pedro Pérez, artista musical conocido como Budú, cuestionó este martes la visita de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, al restaurante Nusr-Et, en la que se observó al mandatario comiendo carne de primera y fumando habanos personalizados con su nombre.

"Yo eso lo veo grave, sin caer en la politiquería. Yo no sé si Maduro vive en una burbuja o en Disney. No sé si los que están a su lado no le muestran la realidad del país. A todos nos invitan a un evento a comer rico, pero por respeto a todas esas personas que están pasando trabajo, yo pediría conciencia y respeto", aseveró Budú durante una rueda de prensa de NTN24.

Varios artistas venezolanos han cuestionado a la pareja presidencial por haber asistido al restaurante del cocinero conocido en las redes sociales como Salt Bae, en la que un plato de comida puede llegar a costar más de 250 dólares, dependiendo de los aperitivos con los que se ordene.