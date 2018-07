Budú se sacudió la decepción y se levantó con dancehall

Diversas facetas han moldeado la carrera de Pedro Pérez, Budú para todos. Es conocido por su música, por sus apariciones en las películas de Jonathan Jakubowicz y recientemente asumió el rol de bailarín en el show Bailando con las estrellas de Venevisión sin dejar, nunca, de ser un mordaz crítico por las redes sociales.

Continúa siendo un tipo vehemente pero su imagen ha cambiado.

Aquel joven vestido de camiseta negra y con el cuello rodeado de cadenas, que rapeaba con jocosidad en “Fiera salvaje”, el gran éxito de Tres Dueños, es ahora un artista que experimenta nuevos ritmos al margen del hip hop.

Dejó clara esa frescura al presentar Zandunga, un nuevo disco cargado de dancehall y dembow, géneros que definen su nueva esencia: “Baile, sabor y aliño”. En el showcase, Budú se mostró sin gorra, con una camisa de botones manga larga y pantalones cortos negros. Nada de pistas, nada de “tiraera”.

Canciones como “Badda boom” fueron compuestas en un estilo jamaiquino, así que el músico se ha rodeado de bajos y bongó. Incluso, la forma en que se mueve al cantar es distinta, más cercana al reggae.

“Zandunga es el nuevo Budú. Es un antes y un después. Ya no quiero hacer el hip hop callejero ni el lírico. Este disco es más maduro musicalmente”, dijo en un mediodía sentado frente a una mesa del Teatro Bar, donde lo esperaban fanáticos para tomarse fotos con él.

El Budú del dancehall, que luce tatuajes antagónicos como una calavera en el antebrazo y un beso en la mejilla, estuvo a punto de retirarse hace seis meses.

Sony Music, la disquera con la que firmó contrato hace tres años, lo abandonó luego de prometerle la producción de un disco y giras por Latinoamérica. “Me engañaron. Me ofrecieron de todo y al final me dieron una patada. Como si nada. Me dijeron que el mercado en Venezuela ya no les funcionaba. En ese momento, el que yo pensé que era mi manager no abogó por mí”, confesó el cantante, un asunto al que antes no había querido referirse.

Después de varias reuniones, en las que se habló de presupuesto para videoclips y conciertos, a Budú lo llamaron para darle la inesperada noticia. Entonces su música fue sacada de las plataformas. “Eso para mí fue un golpe durísimo. La gente me decía que buscaba mis canciones y no las conseguía”. Afirmó que otros artistas pasaron por una situación similar, pero optaron por no decir nada.

Frustrado, Budú se decidió a participar, en 2017, en el reality de Venevisión Bailando con las estrellas. Durante tres años no había subido a un escenario. Sentía temor de presentarse en público. Por un momento creyó que no servía para la música y evaluó la posibilidad de abandonar la carrera. Pero hubo personas que lo alentaron a continuar. Fue así como se sacudió la decepción y dio conciertos a los que sus seguidores asistían sin conocer muchas de sus nuevas canciones.

Luego de tres años, finalmente culminó Zandunga, gracias al apoyo de talentos emergentes e independientes. “Si estamos aquí en Venezuela, vamos a darle la oportunidad al pana que quiere ser diseñador, por ejemplo. Las fotos fueron tomadas en una arepera en Los Ruices. Son de productores venezolanos que no cobraron nada. Todos aportaron para que el disco fuera una realidad”, comentó.

Reconoce que en Venezuela es difícil que los músicos vendan su trabajo a través de las plataformas digitales, así que tomó la decisión de dar a conocer Zandunga en conciertos. “El país está tan jodido que a la gente le cuesta pagar 1 dólar por un disco o una canción. Así que prefiero tocar y que mi música se riegue. Que la gente la tenga y que la comparta”.

Budú siempre ha sido soñador, ¿pero imaginó el joven Pedro Pérez de Cotiza, el que se veía como actor o imitaba al grupo Menudo, que a pesar de todo podía seguir por el camino que se había trazado? “En el barrio lo aprendí todo. Pasé por todos los malos y buenos momentos. Por las universidades de la vida. Hoy en día puedo sentirme tranquilo”, dijo.

Uno de esos malos momentos lo impulsó a decidirse definitivamente por la música. Tenía 19 años de edad cuando su casa, donde estaban su esposa de entonces y su hija, fue allanada por la policía. Al ver que corrió con la suerte de no caer preso, hizo un pacto con Dios y la gente buena que lo rodeaba. A la mañana siguiente empezó a grabar canciones en estudios. Dos décadas después es mucho lo que tiene que agradecer y más por explorar.

Habla el actor

Budú no se conforma con asumir solo su faceta de músico.

No quiere abandonar su relación con el cine, que lo ha llevado a desarrollar personajes en las películas Secuestro express y Manos de piedra, ambas de Jonathan Jakubowicz.

Participará en la cinta Virus, cuyo guión fue escrito por Carlos Flores, pero aún no se confirma quién será el director. Destacó que la situación económica del país puede complicar la producción, así que manejan la posibilidad de rodar en el exterior, sin descartar a Venezuela.

Pronto se presentará en un musical, dirigido por Maylin Peña, que narrará su vida desde que estaba pequeño hasta que llegó a Hollywood.

Quiere volver a trabajar en esa industria cinematográfica, pero asegura que no tener un manager se lo ha impedido. “Tampoco hablo inglés, ese fue el golpe. Terminando Manos de piedra me salió un personaje con Sofía Vergara, pero no manejo el idioma”.