El actor venezolano Pedro Pérez, conocido como Budú, reprochó la crisis política, económica y humanitaria que existe en Venezuela bajo el poder de Nicolás Maduro.

“Entiendan que este problema no es político. Se trata de que no aguantamos más. Escuchen al pueblo”, publicó en su cuenta de Instagram.

El cantante se refirió a las muertes de venezolanos en las protestas, a las detenciones de personas que piensan distinto y las amenazas de muerte por las FAES.

El rapero no solo criticó a los oficialistas, sino que también juzgó la indiferencia de algunos venezolanos con respecto a la situación del país.

“Culpan a Maduro por bailar y ¿ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Hacen lo mismo bailan sobre las tumbas de los caídos, ustedes también son parte de esta desgracia que nos llena de frustración” dijo.

“Yo no salgo en Carnaval, me quedo en mi casa y punto. A mi si me duele mi país y todos esos que han muerto y luchan por un buen vivir”, resaltó en su texto para finalizar.