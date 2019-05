Britney Spears podría no volver a cantar

El agente de Britney Spears expresó su preocupación por la salud mental de Spears y dijo que creía que la cantante pop no debería volver a actuar en una planeada residencia en Las Vegas en el corto plazo, “y posiblemente nunca más”.

En enero pasado, Spears suspendió sus planes para actuar en una serie de shows en Las Vegas, programados de febrero a agosto, luego de que su padre se enfermó gravemente. En abril la cantante pasó una temporada en un centro de salud mental y dijo que necesitaba “un poco de tiempo para mí”.

Larry Rudolph, en declaraciones al sitio de internet de celebridades TMZ, Variety y Entertainment Tonight, dijo que la cantante de “One more time” no lo había llamado en meses. Pero declaró a TMZ: “Como la persona que guía su carrera, según la información que todos los profesionales que trabajamos con ella y yo tenemos (...) está claro para mí que no debería regresar para hacer su residencia en Las Vegas, no en un futuro cercano y posiblemente nunca más”.

"No quiero que vuelva a trabajar hasta que esté lista, física, mental y apasionadamente", agregó. "Si ese momento nunca vuelve, no volverá. No tengo ningún deseo o habilidad para hacer que ella vuelva a trabajar", afirmó Rudolph.

Otros representantes de la cantante, de 37 años, no se pronunciaron al respecto.

Al padre de Britney, Jamie Spears, se le atribuye la reactivación de su carrera después de que su vida se salió de control entre el 2007 y el 2008; además sigue siendo la persona aprobada por la corte para manejar sus asuntos de negocios.

Sin embargo, Rudolph asegura que la enfermedad de su padre fue perjudicial para la salud mental de la cantante, ya que coincidió con los ensayos de la residencia de Las Vegas y tuvieron que detener el programa porque los medicamentos dejaron de funcionar.

Además, en conversación con la revista Variety, agrega que desde 1999 ha estado al lado de Spears y que “la considero una hija y quiero que encuentre un lugar tranquilo y feliz. Ya no se trata de una carrera, se trata de la vida”, asegura.

Britney Spears no se ha manifestado sobre el tema en redes sociales.