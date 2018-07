Brad Pitt y DiCaprio rechazaron protagonizar Secreto en la Montaña en 2005

Leonardo DiCaprio y Brad Pitt son dos de las grandes estrellas de Hollywood que rechazaron protagonizar a una pareja homosexual en Secreto en la montaña (2005), en la cual se cuenta la historia de amor entre dos vaqueros.

Así lo reveló el director Gus van Sant, quien iba a dirigir el filme, pero que luego fue reemplazado por Ang Lee. En conversación con el sitio IndieWire, el cineasta aseguró que nadie quería hacer la película.

"Mientras estaba trabajando en ella, creí que era necesario tener un reparto potente, un casting famoso y no funcionó. Se lo pedí a los de siempre: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Ryan Philippe. Todos dijeron que no", resaltó Van Sant.

“Tendría que haber contratado a actores desconocidos y no preocuparme tanto por quiénes eran las figuras principales. El caso es que yo no estaba preparado, no sé por qué exactamente. Fue un error de mi parte", dijo el director.

Los roles de los vaqueros Ennis del Mar y Jack Twist, estuvieron a cargo de los actores Heath Ledger y Jack Gyllenhaal. La cinta fue galardonada con Oscar a Mejor Director, Mejor Música Original y Mejor Guion Adaptado.