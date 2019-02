BlacKkKlansman obtuvo el Oscar al Mejor Guión Adaptado

BlacKkKlansman de Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, y Spike Lee, recibió el Oscar al Mejor Guión Adaptado en la ceremonia número 91 de los premios, realizada este domingo en Hollywood, California.

Los demás largometrajes nominados en esta categoría fueron:

The Ballad of Buster Scruggs, Joel Coen and Ethan Coen.Can You Ever Forgive Me?, Nicole Holofcener y Jeff Whitty.

If Beale Street Could Talk, Barry Jenkins.

A Star Is Born, Eric Roth, Bradley Cooper, y Will Fetters.