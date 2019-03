BezPlanu, el youtuber polaco que documenta Venezuela

Mientras camina por las calles de Caracas, Bart Czukesky va captando con su cámara los rastros de la realidad que se vive en Venezuela: crisis humanitaria, labor social en las zonas populares, desespero en medio de la crisis eléctrica y también a gente que, pese a las circunstancias, tiene la valentía de ser feliz en alguna fiesta nocturna de la ciudad.

Originario de Polonia, el youtuber, conocido en su canal como BezPlanu, se ha convertido en uno de los más populares del país centroeuropeo gracias a su contenido sobre diferentes regiones de Latinoamérica, que no solo resulta atractivo en la propia Polonia.

“Mi canal surgió porque pretendía grabar mis viajes, pero en 2017, cuando llegué a Venezuela junto con mi hermano, empecé a hacer documentalismo de las protestas antigubernamentales que se presentaban en aquel entonces”, relata el también influencer en redes sociales como Instagram.

Czukesky asegura que en Suramérica una de las regiones que más le llamaba la atención era Venezuela. “Pensé en países como Brasil, pero concluí que la mejor opción estaba aquí, porque hay una realidad interesante”, agrega.

El youtuber no solo ha grabado la parte pesada de la historia, sino que se ha tomado el tiempo de realizar viajes por el territorio venezolano para mostrar sus bondades naturales. Canaima y Los Roques han sido material para sus blogs.

“En mi vida he ido a playas muy buenas; en Filipinas se localizan algunas de ellas, pero Los Roques es un lugar único y tuve una muy buena experiencia en ese lugar”, expresa con suspiros. Pero no solo destaca el Caribe, también Caracas, ciudad que cataloga como “fuerte”, pero que no duda en definir con la popular frase: “O la amas, o la odias”, que se ha hecho tan popular entre los caraqueños, cientos de venezolanos y ahora en un polaco que disfruta estar en el país.

Un país que ha tocado su corazón

Al hablar sobre el gentilicio venezolano, Czukesky sonríe y luego lo define como “tolerante”, de alguna manera para darles las gracias a todos los que le han enseñado a hablar español.

“De todos los países en que he estado, el que más me gusta es Venezuela. La gente es muy amable, pese a una situación tan difícil. Siempre hay tiempo para el humor”, recalca antes de ratificar que nunca, desde que visita el país, ha tenido una mala experiencia con alguno de sus ciudadanos.

Si de historias conmovedoras se trata, este youtuber polaco no se ha escapado de ellas. Desde su perspectiva, el esfuerzo del venezolano es una de las cosas que más le llega desde el punto de vista emocional: “Es muy difícil vivir aquí y sin embargo la gente intenta sobrellevarlo”, dice.

Por otra parte, manifiesta que la inseguridad a la que están expuestos los ciudadanos le alarma: “Día a día los venezolanos tienen que lidiar con eso, lo que para un europeo no es normal”.

No obstante estas circunstancias, Czukesky asegura que pretende visitar constantemente el país.

Una especie de déjà vu

El documentalista añade que la Venezuela actual le recuerda a la Polonia de los años ochenta que, afirma, no era un país desarrollado y sufría las consecuencias de gobiernos socialistas.

“Para mí no es un shock estar en Venezuela, viví situaciones similares en mi país. También había crisis en esa época”, asegura.

Agrega que sus visitas a diferentes países, donde ha visto otras realidades, le abren la mente para tolerar el panorama político y social en Venezuela.

“Hay lugares mágicos”

El youtuber define el patrimonio natural de Venezuela como “espectacular” y no duda en invitar a los ciudadanos del mundo a visitar sus “lugares mágicos”.

La naturaleza y el clima de Venezuela están entre las cosas que más le gustan del país a este polaco. “A los turistas les diría que vengan a disfrutar de la naturaleza”, expresa.

El contenido de Bart Czukesky se puede disfrutar en BezPlanu, su canal de Youtube, en el que muestra sus experiencias en países como Filipinas, Vietnam, Dominicana, Haití, Perú, Chile, Colombia y en su favorito, Venezuela.