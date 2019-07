Beyoncé y Donald Glover triunfan en el estreno mundial de The Lion King

Beyoncé y Donald Glover triunfaron este martes en el estreno mundial en Los Ángeles (Estados Unidos) de la nueva versión de The Lion King, película de Disney que llegará a los cines el viernes 19 de julio.

Con un espectacular vestido de Alexander McQueen repleto de brillos, Beyoncé reinó en la alfombra roja frente al Dolby Theater, el auditorio en el que se celebran los Oscar cada año y en donde tuvo lugar la primera proyección de The Lion King.

Beyoncé, que prestó su voz a Nala en este filme, estuvo acompañada por su hija Blue Ivy Carter.

Disney reveló además que Beyoncé ha producido y supervisado The Lion King: The Gift, un álbum en el que diferentes artistas de todo el mundo han abordado los sonidos de África.

"Spirit", con la firma de Beyoncé, es el single de adelanto de este disco que estará disponible el mismo día del estreno de la película.

“The Lion King: The Gift,” an album featuring global artists & steeped in the sounds of Africa, produced & curated by @Beyonce Knowles-Carter, will release 7/19. “Spirit,” the single from the album & soundtrack for The Lion King, will be available tonight. https://t.co/IbMpQvJ97U pic.twitter.com/AA7Fxl7hb7