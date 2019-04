Becky G estrenó el videoclip de la canción “Next To You”

Becky G, la cantante de 22 años de edad que pronto ofrecerá su primer concierto en Perú, lanzó su nueva canción "Next To You" y horas después estrenó el videoclip en Youtube.

La nueva colaboración de la artista sorprendió a sus fans, ya que no es el estilo musical al que Becky G los tiene acostumbrados.

Esto se debe a la influencia que habría ejercido el DJ de electrónica Digital Farm Animals y el productor musical de Dancehall, Rvssian, quienes han colaborado con Becky G en este nuevo single.

Ambos artistas aparecen en el videoclip de YouTube junto a Becky G, quien protagoniza el clip e incluso canta un fragmento del tema en español.

El nuevo single de Becky G llega una semana después de estrenar “La respuesta” con Maluma, canción que busca "romper estereotipos", ya que se la artista canta sobre ser una mujer independiente.

Como se recuerda, el 25 de abril Becky G se presentó en los Premios Billboard Latino en Las Vegas donde interpretó por primera vez su reciente colaboración con Anitta titulada "Banana".