La batalla por el trono promete domingos intensos

Alerta, esta nota contiene spoilers.

Con “Winterfell” el invierno finalmente llegó a las pantallas de HBO.

La octava y última temporada de Game of Thrones se estrenó la noche del domingo y desde entonces en redes no ha parado la discusión sobre el primer capítulo en el que se supo, después de 54 minutos, Jon Snow es sobrino de Daenerys Targaryen.

Faltan cinco capítulos para conocer, finalmente, quién se quedará con el trono de hierro. Serán cinco domingos, hasta el 19 de mayo, en los que fanáticos alrededor del mundo se reunirán frente a la pantalla, más de una hora, para ser testigos del final de la que ha sido considerada como “la mejor serie de la historia”.

Apenas terminó el primer capítulo, tanto crítica como público dieron a conocer sus impresiones sobre este episodio que, como ha ocurrido en temporadas anteriores de la serie, ha sido catalogado como frustrante.

Publicó el diario The New York Times: “En general, fue un poco telenovelesco, pero también fue un inicio muy satisfactorio para la recta final de Game of Thrones, mientras los alrededores se fusionaban para las guerras que vienen. La unión de los vivos de Jon y Dany actualmente incluye a casi todos los personajes sin nombre o que no duermen con Cersei”.

“Durante siete temporadas, el show ha separado a sus personajes cada vez más del otro, hacia diferentes continentes, entre alianzas y entre la vida y la muerte. Ahora, mientras la serie se encamina a su final, debe buscar todos esos hilos y tomarlos de la mano otra vez”, apuntó The Washington Post.

Para el diario británico The Guardian: “El final es ahora. La última temporada ofrece un comienzo emocionante, con reuniones que hemos esperado por años, con una nueva e impresionante lista de muertos, e inclusive, un homenaje al alto contenido sexual en el programa”.

Según la revista Variety “el final de Game of Thrones comenzó con un episodio que busca preparar el escenario para lo que sigue, y a esto los fanáticos están acostumbrados. ‘Tronos’, más que otras series, ofrece sus momentos importantes en los episodios siguientes al estreno. Pero eso es innovador: pisan el acelerador y muestran los momentos más importantes de la trama justo antes del final”.

El diario El País de España recuera que los primeros capítulo de siempre son frustrantes. “Se cierran cuando la trama está entrando en calor, y de eso tampoco se libra el primero de los seis de la octava temporada, que arranca poniendo sobre la mesa tiranteces que a estas alturas sabemos que no pueden llegar muy lejos. Como era de esperar, la llegada a Invernalia de Daenerys Targaryen, la madre de los dragones y ahora amante del rey bastardo Jon Nieve, despierta recelos entre los norteños. El héroe calzonazos en brazos de la lagarta rubia. No lo dicen, pero lo piensan”.

El diario El Universal de México destacó los cinco momentos más comentados en las redes sociales luego del estreno del primer capítulo: Jon Snow se entera de que Daenerys Targaryen es su tía, el reencuentro entre Arya Stark y Jon Snow, Jaime Lannister y Bran Stark vuelven a verse, la reacción de Cersei Lannister y Jon Snow montando uno de los dragones de Daenerys Targaryen.

Game of Thrones abarrotó las redes sociales con memes, comentarios y fotografías no solo por la expectativa que giraba en torno al estreno, sino por la caída del sistema de HBO GO que presentó fallas a nivel mundial durante varios minutos y afectó a miles de usuarios.

Gam of Thrones, estrenada en 2011, está basada en la saga A Song of Ice and Fire del escritor estadounidense George R. R. Martin, creada para la cadena HBO por David Benioff y D. B. Weiss.

Ha recibido 47 premios Emmy y 5 Screen Actors Guild Awards. En 2015 The Hollywood Reporter la situó en el primer lugar de las “Mejores Series de Televisión” y el Writers Guild of America (Sindicato de Guionistas de Estados Unidos) la colocó en el puesto número 40 en las series de televisión mejor escritas de la historia.