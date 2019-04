Bárbara ganó como Mejor Largometraje en festival de cine gay

La película venezolana Bárbara, dirigida por John Petrizzelli y distribuida por Amazonia Films, fue premiada en el Serile Filmului Gay International Film Festival como Mejor Largometraje de Ficción en Cluj-Napoca, en Rumania.

Bárbara participó en este festival, también conocido como Gay Film Nights International Film Festival, junto a películas de diferentes partes del mundo como Black Bread de España; Bully de Estados Unidos; All Rolled Into One de Moldavia; Dad Is Pretty de Corea del Sur, entre otras.

Este evento celebrado del 15 al 21 de abril se realiza desde 2004 con el objetivo de enviar mensajes sobre la diversidad cultural y aceptación de valores individuales.

Con tal propósito, el SFG cuenta con diversas actividades públicas, como debates, espectáculos, exposiciones, además de la competencia cinematográfica.

Bárbara, estrenada en noviembre de 2017, cuenta la historia de un travesti (Alberto Alifa) que debe huir a los llanos venezolanos. En su camino se topa con Sixto (Ray García), un fugitivo de un cártel de drogas. Ambos se verán forzados a escapar juntos, iniciando así una particular amistad.