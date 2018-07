Bad Bunny fue discriminado en un salón de belleza de España

El exponente del trap latino Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se sintió discriminado durante su paseo por Asturias, España, cuando un salón de belleza se negó a realizarle una manicura por ser hombre.

El popular intérprete de música urbana hizo la denuncia en la red social Instagram, donde se mantiene compartiendo activamente imágenes de su travesía con sus seguidores, con una foto del establecimiento que lleva por nombre “Salón de Peluquería y Estética Ana Rodera”.

“Nada, solo les quería comentar que ando muy contento por España, disfrutando mi gira, y que fui a este apestoso lugar para hacerme las uñas (manicura + pintarlas) y me dijeron que no porque soy hombre. Jajajaja no sé qué pensar, pero me parece muy, muy, muy, lamentable, ¿En que año estamos? ¿En 1969? ¿Cómo se le llama a eso? Díganme ustedes", publicó.

Las uñas de Bad Bunny empezaron a llamar la atención cuando comenzó a promocionar su sencillo “Estamos bien”. Desde entonces, ha puesto varias imágenes con diferentes estilos de color en sus manos. En escenas del vídeo musical se ve al trapero secándose las uñas recién pintadas.

Bad Bunny se encuentra en una gira musical por Europa, donde tuvo la oportunidad de participar en el icónico evento de música electrónica “Tomorrowland”, celebrado en Bélgica.

Bad Bunny empezó su gira por España con dos conciertos que llevó a cabo el 13 de julio, en Badajoz y Sevilla, y termina el 5 de agosto en Burriana, donde encabezará el festival multitudinario Arena Sound.

Sin haber sacado un disco, el “conejo malo” tuvo su primer concierto en Puerto Rico el pasado 5 de mayo en el Centro de Convenciones, donde reunió a unos 25,000 espectadores.